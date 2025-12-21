  • News24
Buona la prima

Promozione, Savona. Sarpero: “Allenamento alla competizione aiuta a reggere pressione, guardate Covelli…”

Cambio di modulo col passaggio dal 3-5-2 al 4-3-1-2: "Amo il calcio collettivo più che individuale, i ragazzi sono stati eccezionali a mettersi a disposizione"

Pollice in su per la prima partita di mister Carlo Sarpero alla guida del Savona. I biancoblù hanno sofferto ma sono riusciti a vincere 2 a 1. Succede tutto nella ripresa. Subito il goal di Nelli che sblocca la partita dopo un delizioso filtrante di Durante. Poi, il rigore che porta il Ceriale a pareggiare con Renda e l’espulsione di Turone al 58′ sembrano complicare e non poco le cose. Tuttavia, i biancoblù riescono a vincerla grazie alla doppietta di Nelli che, al debutto in biancoblù, dà l’idea di poter essere quel bomber che il Vecchio Delfino stava cercando. Una partita al termine della quale il presidente Alain Milani ha tuonato contro gli ultimi tre arbitraggi. In classifica, distanze invariate rispetto alla capolista Albissole (qui la classifica completa).

 

 

