Il Savona batte 2 a 1 il Ceriale: subito doppietta di Nelli, biancoblù in 10 per mezzora

Savona 2 (50′ e 61′ Nelli) – Ceriale 1 (57′ Renda rig.)

94′ Finisce qui, vince il Savona.

93′ Il Ceriale ci crede e prova ad attaccare. Palla in area, Agostino la blocca.

91′ Quattro minuti di recupero. Ammonito Taku del Ceriale.

90′ Ceriale pericoloso con Destito che riesce a calciare verso la porta dall’altezza del dischetto. Agostino pare in due tempi.

89′ Pirotello per Guaraglia nel Ceriale.

88′ D’Aiuto deve spendere il fallo da ammonizione per fermare Damonte In precedenza, Colombo fa opposizione su una conclusione potenzialmente pericolosa di Destito.

87′ Damonte fermato per fuorigioco, la sua conclusione era stata parata da Gallo,

86′ Savona vicino al tris. Silvestri serve Iadanza al limite dell’area. Il nuovo entrato fa tutto bene ma alza troppo la mira calciando sopra alla traversa.

82′ Giallo a Schirru. Primo ammonito della gara.

80′ Beluffi calcia dal limite sfruttando il tagli di un compagno. Tiro che rimbalza davanti ad Agostino che riesce comunque a metterci un pezza. Nel Ceriale entrano Minazzo e Destito L. Escono Franco e Gaudino.

79′ Lascia il campo Durante, al suo posto Iadanza.

78′ Durante goal ma è fuorigioco. Tiro di Silvestri sporcato dalla difesa, il trequartista biancoblù deposita in rete ma con la bandierina dell’assistente alzata.

Il Savona rimane comunque con il rombo a centrocampo con una sora di 4-3-1-1.

70′ Ora il Savona si copre. Silvestri entra al posto di Nelli, che si prende la prima standing ovation in biancoblù. Per lui doppietta all’esordio. Cambio anche nel Ceriale, esce D’Aiuto ed entra Shpuza.

67′ Gaudino sterza in area e calcia da buona posizione, ma la conclusione finisce sul fondo. Nel Ceriale esce Kacellari, al suo posto Beluffi L.

Nonostante l’inferiorità numerica Sarpero è rimasto con le due punte. Modulo 4-3-2 per i biancoblù.

66′ Damonte scalda il pubblico di fede savonese che una sgroppata sulla fascia che porta a un prezioso fallo laterale a favore nei pressi della bandierina.

63′ Ceriale a un passo dal pareggio. Buonocore di testa da solo nell’area piccola manda di poco alto.

61′ Nelli! Savona avanti! Angolo battuto sul secondo palo, l’ex Voltrese di testa spinge in rete.

58′ Savona in 10! Rosso diretta a Turone per un fallo su Renda. Due minuti da incubo per il giovane del Savona: prima è coinvolto nel rigore e poi lascia la squadra in uno in meno.

57′ Renda non sbaglia! Portiere sbagliato. 1 a 1 al Chittolina!

56′ Rigore Ceriale! Buonocore in area semina il panico. Probabile che il tocco sia di Turone e va a terra. L’arbitro non ha dubbi!

50′ Savona in vantaggio! Durante nella posizione di trequartista centrale fa partire un filtrante rasoterra perfetto per Nelli che anticipa di poco Gallo in uscita. Goal al debutto per il nuovo acquisto del mercato.

47′ Renda prova il tiro al volo ma non impatta bene il pallone.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

45’+1 Si chiude qui il primo tempo. Savona non particolarmente brillante che fatica a scardinare la difesa cerialese. Il rombo biancoblù riempie il fronte offensivo centralmente ma non trova le trame necessarie per allargare le maglie cerialesi. Le azioni più pericolose da cross dal fondo di Damonte, schierato terzino nel 4-3-1-2 varato dal nuovo tecnico.

45′ Tiro di Damonte dalla lunga distanza. Para in tale confort Gallo. Il Savona fatica a scardinare la difesa del Ceriale.

42′ Angolo di Raja verso il secondo palo. Nelli si lancia sul pallone ma mette sul fondo disturbato da un paio di difensori.

39′ Buonocore lancia in profondità Beluffi. Duello con Colombo che lo ostacola con la spalla mandandolo a terra. Ma contatto regolare.

37′ Covelli chiude una triangolazione con Nelli e entra in area ma il tentativo di cross è debole e di facile lettura per la difesa ospite.

36′ Renda si incunea in area e da posizione defilata prova il tiro a giro verso l’angolino basso più lontano. Pallone fuori.

35′ Lancio lungo del Ceriale che costringe Agostino a uscire fino al limite dell’area e a liberare di testa.

29′ Goal annullato a Sassari per fuorigioco. Tiro da fuori che si insacca in rete ma l’assistente ravvisa l’off-side.

28′ Occasione Savona! Azione ragionata avviata da Turone, Damonte fa partire un cross teso che attraversa l’area piccola e vicinissimo alla porta. Sassari si distende ma non riesce a spingerlo dentro,

25′ Bel filtrante di Buonocore per Beluffi che calcia da posizione defilata. Tiro però debole e azione viziata da fuorigioco.

22′ Primi venti minuti di equilibrio. Predominio territoriale del Savona che però non è andato oltre a un serie di cross seppur insidiosi.

17′ Durante crossa per Nelli. Gallo è bravissimo ad anticipare l’attaccante e a bloccare in presa alta.

12′ Damonte mette il turbo, salta il dirimpettaio e va sul fondo. Assist nell’area piccola per gli accorrenti Sassari e Nelli ma Guaraglia chiude salvando il Ceriale.

9′ Riconquista alta del pallone da parte del Savona con Durante. Passaggio per Nelli che apre per Sassari. Cross insidioso nell’area piccola. Chiude bene un difensore cerialese. Il corner seguente viene impattato di testa da Damonte, che non trova però la porta.

7′ Raja filtrante per Nelli, tiro-cross sballato che finisce sul fondo.

6′ Kacellari sradica il pallone dai piedi di Gaggero e calcia bene verso la porta da fuori area. Agostino para in tuffo.

5′ Cross di Damonte, testa di Durante. Tiro centrale, para senza problemi Gallo.

1′ Si parte e subito la prima variante tattica di Sarpero è evidente. Niente difesa a tre, pilastro di Cola, si gioca a 4 con Schirru e Colombo centrali, Gaggero terzino destro e Damonte terzino sinistro. Rombo a centrocampo con Raja vertice basso, Covelli e Turone mezzali. Durante vertice alto, coppia offensiva composta dal nuovo acquisto Nelli e da Sassari.

“Savona piange una figlia. Ciao Valentina”. I tifosi del Savona dedicano uno striscione alla ragazza tragicamente scomparsa perché travolta da un tir mentre attraversava la strada.

Primo tempo

Savona: 1 Agostino, 2 Gaggero, 3 Damonte, 4 Raja, 5 Schirru, 6 Colombo, 7 Covelli, 8 Turone, 9 Nelli, 10 Durante, 11 Sassari. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Rolandi, 14 Iadanza, 15 Toskaj, 16 Pirotto, 17 Baldaccini, 18 Briano, 19 Silvestri, 20 Gamba. Allenatore: Carlo Sarpero.

Ceriale: 1 Gallo, 2 D’Aiuto, 3 Guaraglia, 4 Destito S, 5 Franco, 6 Taku, 7 Gaudino, 8 Kacellari, 9 Beluffi G, 10 Buonocore, 11 Renda. A disposizione: 12 Martinetti, 13 Shpuza, 14 Miranda, 15 Minazzo, 16 Beluffi L, 17 Pirotello, 18 Folco, 19 Destito L, 20 Ghilino. Allenatore: Marco Mambrin.

Arbitro: Persassolo di Pietra Ligure. Assistenti: Bondi di Genova e Mantero di Savona.

Inizia l’era Carlo Gino Sarpero per il Savona. Due settimane il tempo che ha avuto il nuovo tecnico per preparare questa partita. Domenica scorsa, infatti, i biancoblù non sono scesi in campo per il ritiro del Bragno. Una missione semplice da spiegare quanto difficile da compiere: salire di categoria se possibile vincendo il campionato; si parte dal -9 rispetto alla capolista Albissole. Il Ceriale è in ripresa dopo un avvio difficile. L’obiettivo della squadra di Mambrin è tonare in quel centroclassifica che nei piani iniziali doveva essere la dimensione naturale della squadra.