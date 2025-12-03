Promozione, Savona: arriva il difensore Matteo Rolandi

Lo aveva detto mister Barone al termine della partita contro la Praese che i rinforzi di gennaio avrebbero coinvolto il reparto giovani.

La prima novità della finestra invernale è un classe 2006. Vestirà la maglia del Savona il difensore Matteo Rolandi. Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Vado, l’anno scorso ha vestito la maglia dell’Albissole mentre quest’anno ha disputato la prima parte di stagione nel Millesimo.

Sarà già a disposizione di mister Emanuele Cola questa sera in trasferta contro la Superba. Recupero della gara rinviata per l’allerta di due settimane fa. Calcio di inizio alle ore 20, webcronaca su Ivg.Sport.