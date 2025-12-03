Promozione, Praese–Savona 1-1. Mister Tedone: “Ci siamo anche noi”

La Praese continua a stupire e, dopo l’1-1 casalingo contro il Savona, resta primissima, almeno per ora, in una classifica sempre più corta e combattuta. Al termine del match mister Tedone analizza con lucidità una sfida intensa, in cui gli ospiti hanno creato qualche occasione in più, ma senza ribaltare un equilibrio che alla fine premia entrambe.

“Il pareggio è giustissimo” esordisce il tecnico biancoverde. “Nel primo tempo loro sono andati meglio e si sono costruiti qualche chance importante. Ce lo aspettavamo: una squadra ben organizzata, messa in campo con criterio. Noi comunque abbiamo fatto una buona partita. Viviamo un passo alla volta: restiamo lì in alto anche grazie al pari dell’Albissola col Ca de Rissi. Loro recuperano mercoledì, quindi per ora ci godiamo il momento. Siamo a 7, 8 o 9 risultati utili consecutivi, non ricordo neanche… ma ce li godiamo. Un passo alla volta e domenica andiamo a Bragno per provare a rimanere lassù”.

Dopo diversi turni di campionato, il confronto diretto contro la corazzata Savona offre però una fotografia chiara: la Praese c’è eccome. Non solo compatta, ma capace di giocare alla pari con chi, per valori e rosa, sulla carta dovrebbe fare il vuoto. Tedone non si nasconde: “Sì, ci siamo anche noi. Il nostro obiettivo resta quello di fare un buon campionato e restare stabilmente nella zona alta, nei playoff. Ma, ripeto, un passo alla volta: domenica e poi la successiva costruiremo questa scalata fino alla fine”.

Una delle chiavi, forse la più importante, è la leggerezza psicologica con cui la Praese affronta il percorso: meno pressioni rispetto a rivali chiamate apertamente alla promozione. “Assolutamente sì” conferma il mister. “Noi ci divertiamo. Prepariamo al meglio la partita in settimana e arriviamo alla domenica senza pressioni. C’è un grande gruppo, ed è normale che i risultati arrivino. Oggi vincere o perdere sarebbe andato comunque bene: siamo dentro la lotta e affrontavamo una grande squadra. Il pareggio, alla fine, è il risultato più giusto”.

Immancabile, in chiusura, la domanda sull’MVP. Tedoneresta fedele al suo approccio: niente nomi, solo squadra. “Continuo la tradizione: per me tutti, tutti e 20. Non gli undici, tutti e 20”. La Praese resta in vetta, resta serena e continua a sorprendere: la formula, almeno per ora, funziona.