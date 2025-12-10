Promozione, per il Bragno c’è il rischio di finire anzitempo la stagione

Il Bragno potrebbe non proseguire il campionato. Questa sera i vertici societari si riuniranno insieme alla squadra e a mister Flavio Ferraro per capire se ci sono i margini per continuare la stagione. Si farà la conta, si valuteranno le prospettive e alla fine si deciderà. L’allenatore, in ogni caso, non ha presentato le dimissioni.

Oggi hanno annunciato il loro addio alla causa biancoverde due pezzi pregiati come Monni e Di Martino. Nelle scorse settimane, se ne erano andati Bogarin e Perovic, il primo è approdato al Finale mentre il secondo è tornato al Millesimo.

Alla base dei problemi del club, il mancato sostegno di alcuni sponsor anch’essi colpiti dall’alluvione che ha privato lo stesso club di poter giocare le gare casalinghe al Ponzo. Situazione che costringe al trasloco forzato al Rizzo di Cairo facendo venire meno incassi e introiti del bar.

Non è da escludere che il Bragno non prenda parte già alla partita di domenica in programma alle 15 al Rizzo contro il Savona. Insomma, ore difficili per un club che ha sempre rappresentato un’isola felice e di successo visto la lunga militanza in un campionato di livello come la Promozione.

La speranza è che si possa trovare la quadra giusta per proseguire.