Scenario critico

Promozione, il Bragno non si presenta contro il Savona: probabile addio al campionato

La riunione di ieri sera non ha portato a soluzioni positive, sempre più critica la situazione del club valbormidese

Savona Vs Bragno

La riunione di ieri sera non sembra aver portato a soluzioni positive. Il Bragno salterà la partita di domenica contro il Savona salvo ribaltoni clamorosi. Ieri si è fatta la conta e tra gli addii, le squalifiche e gli infortuni non ci sarebbe il numero necessario per presentarsi al Rizzo.

E dunque, l’assenza nel prossimo match sembra essere un preludio all’addio al campionato. La decisione non è definitiva, ma come vi abbiamo raccontato ieri lo scenario è molto critico. Oltre ai giocatori che hanno già salutato la squadra, su tutti capitan Di Martino, anche mister Flavio Ferraro potrebbe abbandonare la nave in caso non si riuscisse a trovare una via d’uscita da questo momento complicato.

Restano ancora delle scialuppe di salvataggio. Insomma, l’ultima parola non è detta. In caso di ritiro dal campionato, verranno tolti alle squadre i punti conquistati contro i biancoverdi.

Bisogna quindi aspettare per la prima di Carlo Gino Sarpero sulla panchina biancoblù.

