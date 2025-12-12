Promozione, Bragno-Savona non si gioca: c’è l’ufficialità

Bragno-Savona non si gioca, con la comunicazione della Federazione è arrivata l’ufficialità. “Si comunica l’annullamento della gara in oggetto a causa della rinuncia alla partecipazione da parte della società New Bragno Calcio”, si legge.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi lo scenario è molto critico e ora non resta che capire le definitive sorti del club biancoverde. Sempre presente lo spettro del ritiro dal campionato.

L’esordio sulla panchina biancoblù di mister Sarpero slitterà, quindi, al 21 dicembre nella gara contro il Ceriale.