Progetto ReAzione, Scuola Wu Tao Savona ancora protagonista

Savona. Si è concluso sabato 13 dicembre il primo modulo di difesa personale dedicato ad un pubblico femminile intitolato “ReAzione” di cui hanno aderito più di cinquanta partecipanti, donne di diverse età alle quali è stata data la possibilità di conoscere la tematica approfondita sulla difesa personale.

IL programma articolato in sei incontri, ha dimostrato notevole interesse visto le adesioni, con l’implemento oltre che al programma di base anche di tematiche e argomenti importanti che sono stati introdotti e curati da professionisti del settore, tra cui quello psicologico e legale sulla difesa personale.

I corsi svolti nella palestra del Coni di via Mentana a Savona sono stati inaugurati l’8 novembre scorso dalla presenza dell’assessore allo sport Francesco Rossello di cui se ne ringrazia il sostegno e la collaborazione e il Cav. Roberto Pizzorno presidente provinciale del Coni Savona e presidente regionale Libertas, che hanno reso lustro all’iniziativa con il proprio patrocinio a garanzia e sostegno dell’attività in corso.

E’ da sottolineare inoltre anche l’importanza della partecipazione al corso dei rappresentati dell’Associazione Telefono Donna, che oltre al loro patrocinio con la loro presenza hanno ricalcato il pensiero di prevenzione e conoscenza rendendosi disponibili in prima persona a favore di eventuali richieste o segnalazioni.

Gli incontri, programmati in sei lezioni, hanno suscitato grande interesse e coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti, sia nella parte teorica che in quella pratica, dimostrando impegno e buone capacità di apprendimento sulle nozioni e tecniche di difesa adottate, e le loro applicazioni, ottenendo così al termine del percorso, un risultato sorprendente, grazie all’impegno e desiderio dei partecipanti di voler conoscere e approfondire gli argomenti trattati.

A dirigere il corso come Direttore tecnico il già noto M° Stefano Lo Muzio che insieme al suo team affiatato e di fiducia della Scuola Wu Tao Savona ha dimostrato, come già oramai da diversi anni, che i temi trattati e il metodo adottato trasmette fiducia e consapevolezza ai partecipanti indirizzandoli verso un atteggiamento di prevenzione e difesa.

Il Maestro Lo Muzio oltre che a seguire costantemente i corsi della propria scuola pone sempre molta attenzione e piena disponibilità nel proporsi in queste iniziative utili, in modo che durante lo svolgimento si possa ottenere il più possibile conoscenza e prevenzione in una tematica sempre più diffusa come quella della violenza in genere, ed in particolare quella sulle donne, raggiungendo sempre di più l’obiettivo della propria sicurezza.

Il corso si è così concluso con la consueta consegna degli attestati a tutti i partecipanti da parte dei tecnici della scuola Wu Tao Savona e dall’assessore allo sport Rossello, con la proposta di programmare a breve un secondo modulo formativo per ulteriori approfondimenti e nuove sfide, sempre in un contesto piacevole e di rispetto.