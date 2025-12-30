Progetto “Gaslini Diffuso”, Fp-Cgil critica: “Carenza di personale e problemi nell’organizzazione del lavoro: subito un tavolo di confronto”

Liguria. “Le criticità presenti in tutti i poli del ‘Gaslini diffuso’, in particolare a Savona e a Imperia, condizionano pesantemente il lavoro degli operatori con inaccettabili e gravi rischi per la loro sicurezza e per quella degli utenti”. Fp-Cgil lancia l’allarme sulle gravi criticità del progetto “Gaslini diffuso” partito da Genova verso i territori del ponente ligure.

“Mentre la direzione continua a comunicare numeri in crescita, sia in termini di ricoveri sia di attività ambulatoriale, il personale infermieristico è in costante diminuzione. Se la matematica non è un’opinione, è facile comprendere chi stia pagando il prezzo di questa sperimentazione: lavoratrici, lavoratori e cittadini. La carenza di organico infermieristico è particolarmente grave a Imperia, dove dal mese di giugno i posti letto risultano dimezzati, ma la situazione è critica anche a Sanremo e Savona. In quest’ultima sede, dal mese di dicembre, spesso i turni sono garantiti da una sola infermiera e un operatore socio-sanitario, con un numero massimo di posti letto occupabili che resta poco chiaro: otto, dieci, dodici?”.

“Nelle intenzioni dei promotori l’obiettivo doveva essere quello di ‘esportare il brand Gaslini’ migliorando la qualità dell’assistenza. A oltre due anni dall’inizio della sperimentazione però la Funzione Pubblica Cgil rileva pesanti criticità su organici e organizzazione del lavoro e chiede l’avvio immediato di un tavolo di confronto avente per oggetto la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del ‘Gaslini diffuso’ e la definizione di interventi concreti che ripristino condizioni di lavoro dignitose a tutela del personale e a garanzia della qualità delle cure sul territorio”.