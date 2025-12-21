Prima Categoria, il derby è dell’Albingaunia! Nida entra e segna, al Cisano non basta il rigore di Vignola

CISANO (7′ Vignola) 1 – 2 (21′ Greco, 69′ Nida) ALBINGAUNIA

98′ Termina qua! L’Albingaunia fa suo il derby!

97′ Paratone incredibile di Zunino da pochi passi sulla conclusione di Molina! Poi Plando calcia fuori dal campo addirittura per spezzare l’azione.

93′ Traversa clamorosa di Molina! Conclusione dal limite dell’area di collo, il pallone scende all’improvviso e impatta forte sulla traversa.

90′ Cambio per Poggi. fuori Buttu per Masha. Ammonito Enrico per un fallo su Nida. Marquez batte sul laterale, c’è ancora Nida a far guardia al pallone. Altro fallo ai suoi danni questa volta di Gerini, ammonito per la seconda volta. Cisano in 10 a poco dal termine!

88′ Altra occasione nitida per l’Abingaunia, Cassata prende il pallone e si infila in mezzo ai due difensori, ma la conclusione è decisamente sbagliata. Si dispera il numero 9 ingauno.

86′ Ammonito anche Savona per aver allontanato la palla su una punizione.

84′ Ammonizione per Gerini per un fallo su Nida. Altra punizione per l’Albingaunia, questa volta sul pallone va Pollio, pallone preciso su Greco appostato sul secondo palo, colpisce di testa il centrale ma Zunino devia in un qualche modo.

79′ Cambio a centrocampo per Poggi, dentro Pollio per Giordano.

77′ Primo sprazzo di Molina a poco dal suo ingresso in campo. Palla recuperata, dribbling e conclusione, Zunino fa buona guardia e blocca senza esitazione.

74′ Ammonito Buttu dopo un paio di contrasti giudicati irregolari dal giudice di gara. Cambio dalla panchina ingauna, fuori Ciravegna per Molina.

71′ Ulteriore sfortuna per Porcella, si fa male anche Vinci che prende palla e la butta in rimessa laterale. Pronto Zunino a subentrare al suo posto.

69′ Recupera subito il pallone l’Albingaunia, lancio perfetto di Marquez per Nida che è il più veloce di tutti, Nida la piazza! La gazzella! Così intona la grande parte di sostenitori bianconeri venuti qua al Raimondo, cambio super azzeccato da parte di Poggi.

68′ Primo cambio operato da Poggi, fuori Gibertini per Nida.

66′ Sei minuti passati, forse giocati un paio. Diversi palli che hanno spezzato il ritmo del gioco seguiti da diverse rimesse, oltre alle condizioni del terreno peggiorano anche quelle climatiche con folate di vento improvvise. Sarà difficile vedere almeno un altro gol.

60′ Punizione a centrocampo per l’Albingaunia, Gibertini con il tocco morbido mette un’ottima palombella in area. Ciravegna arriva prima di Vinci e colpisce sia palla che portiere, fallo sul portiere. Ne scaturisce qualche battibecco in cui vengono ammoniti Ciravegna e Gattuso.

55′ Gibertini strappa il pallone e serve Cassata, piede perno e posizione ottenuta, si gira e tenta di concludere a giro, ma il terreno non aiuta e nel momento del calcio scivola. Praticamente un passaggio che termina tra i guanti di Vinci.

50′ Punizione conquistata da Cassata da una mattonella ottima per il mancino di Gibertini. Conclusione insidiosa ma non del tutto angolata, Vinci rinvia con i pugni e il rimbalzo non favorisce la buona riuscita della conclusione di Buttu. Pallone alto sopra la traversa.

48′ Altro tentativo dell’Albingaunia, Ciravegna si infila benissimo tra le linee, qualche metro prima del limite dell’area sgancia la bomba che termina fuori a fil di palo.

46′ Subito brivido per il Cisano, da rimessa il pallone termina sulla testa di Marquez che devia di testa. Vinci accompagna con lo sguardo.

45′ Si riprende! Primo pallone della seconda frazione giocato da Loberto. Prova subito a sfondare il Cisano, ma Greco senza fronzoli spazza via come di consueto.

Secondo tempo

48′ Termina qua il primo tempo, parità totale sia nel risultato che per quanto messo in campo.

45′ Conclusione di Savona da lontanissimo, prima un gran gesto tecnico. Con il sombrero manda fuori giri due giocatori, poi azzarda il tiro che però è troppo sproporzionato anche solo per impensierire un minimo Vinci. Assegnati 3 minuti di recupero.

40′ Fallaccio bruttissimo e a gamba alta di Vignola su Gerosa, per l’arbitro è solo giallo. Se fosse esistito l’arancione, ci sarebbe stato tutto.

39′ Ammonito Cassata, plausibile più per una recriminazione di troppo nei confronti dell’arbitro che per il fallo in sé.

36′ Doppio cambio obbligato per Porcella già in questo primo tempo, fuori un dolorante Gagliano per Caputo, Setti lascia un posto in attacco per Gayubo.

30′ Triplo intervento superlativo di Massabò, uno dei migliori in campo senza dubbio! Due conclusioni da posizione ravvicinatissima e tutte in una frazione di un paio di secondi. Poi Giacchino richiama la posizione di fuorigioco.

25′ Ammonito Marquez per un fallo sulla trequarti spostato sulla rimessa laterale. Oltre al classico agonismo che accompagna un derby molto sentito, anche il campo non è d’aiuto, essendo che i giocatori scivolano praticamente ad ogni contatto con il pallone. Sembra quasi di pattinare in diversi punti del campo.

21′ Scintille in campo tra Ciravegna e Setti, il numero undici sembra aver fatto un gesto che non è stato gradito dal 10 ospite. Passate le spiegazioni di rito, Ciravegna conquista la punizione. Pallone perfetto dentro, incorna Greco! Il difensore goleador bianconero! Sempre lui su calcio piazzato, l’Albingaunia pareggia la sfida.

19′ Ciravegna prende il fondo ma non riesce a mettere dentro, palla rimpallata verso l’area dell’Albingaunia, Greco si prende un rischio e alza un campanile verso Massabò. È un uno contro uno, ma Plando rimedia poi mandando il pallone in rimessa.

14′ Intervento superlativo di Massabò! Conclusione su punizione che rimbalza a terra e prende una traiettoria improvvisa difficile da prendere, ma l’estremo difensore bianconero, come un gatto, devia in corner. Molti falli fino a qua, con il terreno di gioco che non rende facile le giocate individuali.

13′ Traversa di Marquez! Una sorta di pallonetto di testa che Vinci lascia scorrere in alto con lo sguardo, brivido finale per una palla che era scesa di colpo e che poteva fare male.

10′ Ciravegna recupera un ottimo pallone dopo una grande azione corale del Cisano e fa ripartire i suoi. Arrivato al limite dell’area, un difensore di casa spazza senza fronzoli e disinnesca l’azione potenzialmente pericolosa.

7′ Calcio d’angolo per il Cisano, pallone dentro, Ardissone arpiona e poi viene messo giù, calcio di rigore per il Cisano! Vignola si presenta sul dischetto, rete! La sblocca subito il Cisano con il suo capitano, Massabò intuisce l’angolo ma il tiro è troppo potente. Gara in salita per i bianconeri.

2′ Punizione per il Cisano, sulla battuta Piotto che mette dentro, Greco spazza via e poi conclude un giocatore di casa nel mucchio, Massabò lascia sfilare.

1′ Si inizia! Primo pallone amministrato da Buttu per Marquez, Albingaunia subito in avanti per rendersi il più possibile propositiva. Recupera il Cisano con Vignola che prende fallo, subito in avanti anche i padroni di casa, è ancora il numero 10 a prendere l’iniziativa e a calciare. Primissimi sprazzi di partita già decisi.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Cisano: 1 Vinci, 2 Enrico, 3 Gerini, 4 Gagliano, 5 Piotto, 6 Badano, 7 Ardissone, 8 Gattuso, 9 Loberto, 10 Vignola, 11 Setti. A disposizione: 12 Zunino, 13 Talka, 14 Donà, 15 Mantero, 16 Caputo, 17 Prudente, 18 Santanelli, 19 Gayubo, 20 Garofalo. Allenatore: Porcella.

Albingaunia: 1 Massabò, 2 Savona, 3 Gerosa, 4 Buttu, 5 Greco, 6 Plando, 7 Gibertini, 8 Marquez, 9 Cassata, 10 Ciravegna, 11 Giordano. A disposizione: 12 Tornago, 13 Balbo, 14 Bonsignorio, 15 D’Aprile, 16 Gaino, 17 Masha, 18 Molina, 19 Nida, 20 Pollio. Allenatore: Poggi.

Arbitro dell’incontro il signor Giacchino Michele di Savona.

Consciente. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti per commentare assieme l’ultima gara di questo 2025. Un anno incredibile sia in positivo che in negativo per diversi aspetti, sicuramente un’annata mai scontata e ricca di colpi di scena. Lo dimostrano i due percorsi delle due squadre. Il Cisano torna in Prima Categoria dopo diverso tempo sotto la guida di Rossano Porcella, ed oggi cercherà i tre punti che mancano dalla prima partita di campionato (senza contare la vittoria a tavolino contro il Quiliano&Valleggia).

L’Albingaunia rinasce invece dal Vadino, dopo un’annata disastrosa a cui segue il fallimento. Il gruppo formato dai dirigenti dell’ex Vadino e da un gruppo di tifosi dell’Albenga formano la squadra bianconera che oggi milita in Prima Categoria, disputando un campionato di alto livello. Ad oggi è stata consolidata la quarta posizione in classifica, tre punti oggi potrebbe voler dire agganciare il Ventimiglia al secondo posto, risultati permettendo, con l’Albingaunia e il Dego che devono ancora disputare una partita.

L’ultima volta che queste squadre si erano affrontate era terminata 1-1 in Coppa Liguria, con qualche polemica per un gol non convalidato per fuorigioco e un Cisano che aveva messo in seria difficoltà la squadra di Poggi. Oggi l’andata in campionato a due giornate dalla fine dal giro di boa, per chiudere al meglio un anno in una partita che si prospetta serrata e difficile da sbloccare.