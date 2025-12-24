Presepe Vivente di Roccavignale, confermata la rappresentazione della vigilia di Natale

“Andiamo avanti”. Con questa decisione la Pro Loco di Roccavignale, riunitasi questa mattina, ha confermato che la rappresentazione della vigilia di Natale – stasera, 24 dicembre – si farà. “Ci riuniremo ancora durante la giornata per decidere se modificare il programma in funzione delle previsioni e del maltempo effettivo, ma il Presepe ci sarà”.

E quindi si prosegue con il programma originario: ore 19:30, apertura borgo con taverne, botteghe artigiane, spettacoli e antichi mestieri; ore 21:30, inizio Sacra Rappresentazione.

Nelle taverne, tutte le sere dalle 19:30 farinata, tire, focaccia, fazzini, polenta, panini, ravioli, cotiche e pan fritto. Per riscaldarsi, non mancheranno la cioccolata calda, il vin brulé e le caldarroste, oltre a bevande e dolci.

Per rendere l’esperienza ancora più autentica, all’interno del borgo si utilizza una moneta speciale: i talenti. Gli euro non sono accettati nelle taverne, ma è possibile effettuare il cambio valuta presso il banco degli usurai, situato all’ingresso del Presepe.

L’esperienza visiva sarà arricchita tutte le sere dalla proiezione di un suggestivo filmato sulla parete della chiesetta, proprio all’inizio del percorso del presepe. A partire dalle 18:00, la parete di San Martino si illuminerà con il filmato del villaggio di Natale di Mario Cerruti, seguito da una serie di diapositive che presenteranno i personaggi chiave della rappresentazione.

Per raggiungere il Presepe, si può lasciare l’auto a Millesimo e utilizzare il collegamento con bus storico completamente gratuito e senza necessità di prenotazione, attivato grazie alla collaborazione tra la Pro Loco di Roccavignale e l’Associazione Storicbus.

I visitatori potranno salire a bordo di veri e propri gioielli d’epoca, come il Monocar 1201/3 Menarini del 1976 e il Bredabus 2001 LL del 1990. I bus circoleranno in maniera continuativa dalle 19:30 alle 23:20 nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre, collegando Millesimo (con fermate in Piazza della Libertà e in corrispondenza della Demont) a Roccavignale e ritorno.