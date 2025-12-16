Presepe artigianale nella chiesa di San Giorgio ad Albenga: “Un capolavoro di uncinetto”

Nella chiesa di San Giorgio, situata in via Don Pelle ad Albenga, un’atmosfera di calore e tradizione avvolge i visitatori, grazie al presepe realizzato a mano da Barbara Vallarino e dalla sua amica Chiara. Questa creazione, frutto di molte ore di lavoro e passione, non è solo un semplice allestimento natalizio, ma un vero e proprio omaggio all’arte dell’uncinetto e alle tradizioni locali.

Il presepe, visibile tutti i giorni dalle 7 alle 20, si distingue per la sua attenzione ai dettagli e l’uso di materiali eco-sostenibili, riflettendo l’impegno delle due artigiane per un Natale che celebra la bellezza del creato. Ogni figura, dalle statuine di pastori ai vari animali, è stata minuziosamente lavorata, rendendo il presepe non solo un elemento decorativo, ma una storia da raccontare.

Barbara e Chiara sperano che il loro lavoro ispiri altri a riscoprire l’arte del fai-da-te e a valorizzare le tradizioni artigianali, creando così un ponte tra generazioni diverse. Questo presepe diventa così un simbolo di comunità, un luogo dove la fede e la creatività si intrecciano, invitando tutti a riflettere sul significato del Natale.

“Visitare il presepe nella chiesa di San Giorgio è un’esperienza che arricchisce lo spirito, offrendo un momento di contemplazione e bellezza in un periodo dell’anno così speciale. Non perdere l’occasione di ammirare questo straordinario lavoro, frutto di dedizione e amore per l’arte”.