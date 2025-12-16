  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Passione e tradizione

Presepe artigianale nella chiesa di San Giorgio ad Albenga: “Un capolavoro di uncinetto”

Realizzato a mano da Barbara Vallarino e dalla sua amica Chiara

presepe uncinetto albenga
presepe uncinetto albenga
presepe uncinetto albenga
presepe uncinetto albenga presepe uncinetto albenga presepe uncinetto albenga

Nella chiesa di San Giorgio, situata in via Don Pelle ad Albenga, un’atmosfera di calore e tradizione avvolge i visitatori, grazie al presepe realizzato a mano da Barbara Vallarino e dalla sua amica Chiara. Questa creazione, frutto di molte ore di lavoro e passione, non è solo un semplice allestimento natalizio, ma un vero e proprio omaggio all’arte dell’uncinetto e alle tradizioni locali.

Il presepe, visibile tutti i giorni dalle 7 alle 20, si distingue per la sua attenzione ai dettagli e l’uso di materiali eco-sostenibili, riflettendo l’impegno delle due artigiane per un Natale che celebra la bellezza del creato. Ogni figura, dalle statuine di pastori ai vari animali, è stata minuziosamente lavorata, rendendo il presepe non solo un elemento decorativo, ma una storia da raccontare.

Barbara e Chiara sperano che il loro lavoro ispiri altri a riscoprire l’arte del fai-da-te e a valorizzare le tradizioni artigianali, creando così un ponte tra generazioni diverse. Questo presepe diventa così un simbolo di comunità, un luogo dove la fede e la creatività si intrecciano, invitando tutti a riflettere sul significato del Natale.

“Visitare il presepe nella chiesa di San Giorgio è un’esperienza che arricchisce lo spirito, offrendo un momento di contemplazione e bellezza in un periodo dell’anno così speciale. Non perdere l’occasione di ammirare questo straordinario lavoro, frutto di dedizione e amore per l’arte”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.