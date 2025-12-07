  • News24
Porto di Savona-Vado, confermato lo sciopero del 15 dicembre: “Dall’incontro con l’azienda nessuna soluzione ai problemi dei lavoratori”

Cgil: "Il terminalista Vado Gateway ha confermato l'intenzione di avvalersi di contratti part time a tempo determinato che incidono negativamente su occupazione, salari, modello di lavoro, sicurezza”

porto Savona vado generica

Savona. E’ stato confermato lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del porto di Savona e Vado Ligure programmato per il 15 dicembre.

Spiegano da Filt-Cgil: “Il 5 dicembre si è svolto il tavolo di raffreddamento convocato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a fronte dello sciopero dichiarato sul porto di Savona-Vado Ligure. I temi alla base dello sciopero, l’operatività, la gestione e le ricadute sulla qualità della vita lavorativa e privata delle lavoratrici e dei lavoratori, non sono stati risolti, né si sono riscontrati impegni concreti in tal senso; il terminalista Vado Gateway ha confermato l’intenzione di avvalersi di contratti part time a tempo determinato che incidono negativamente su occupazione, salari, modello di lavoro, sicurezza”.

“L’Autorità di Sistema Portuale, ha formulato la richiesta di poter fare ulteriori approfondimenti. Vado Gateway spa si è dichiarata disponibile ad ulteriore confronto fermo restando che i lavoratori assunti con contratto precario avrebbero continuato a lavorare part time, mentre, in anticipo su un eventuale tavolo e a prescindere dalle tempistiche, confermava comunque l’intenzione irrevocabile di stipulare ulteriori contratti precari; un’apertura a una discussione a senso unico che rimarca il comportamento di Vado Gateway spa nei confronti delle parti sociali, dei lavoratori e del territorio”.

“In merito alle problematiche organizzative sulla gestione del lavoro, dei riposi settimanali e delle ferie, l’azienda non ha dato alcuna garanzia se non, proprio come sul tema dei part time, di essere disponibile a futuri confronti. Le ‘disponibilità’ dell’azienda avevano come richiesta categorica, l’immediata sospensione dello sciopero del 15 dicembre nonostante fosse possibile un primo incontro, prima dello sciopero, per fare le valutazioni opportune e constatare i reciproci intenti”.

In relazione “alle posizioni e alle richieste di Vado Gateway spa e in mancanza di impegni concreti”, la Filt-Cgil di Savona ha ritenuto che “non sussistessero gli elementi per sospendere lo sciopero che pertanto viene confermato, per 24 ore, il giorno 15 dicembre”.

