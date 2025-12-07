Porto di Savona-Vado, confermato lo sciopero del 15 dicembre: “Dall’incontro con l’azienda nessuna soluzione ai problemi dei lavoratori”

Savona. E’ stato confermato lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del porto di Savona e Vado Ligure programmato per il 15 dicembre.

Spiegano da Filt-Cgil: “Il 5 dicembre si è svolto il tavolo di raffreddamento convocato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a fronte dello sciopero dichiarato sul porto di Savona-Vado Ligure. I temi alla base dello sciopero, l’operatività, la gestione e le ricadute sulla qualità della vita lavorativa e privata delle lavoratrici e dei lavoratori, non sono stati risolti, né si sono riscontrati impegni concreti in tal senso; il terminalista Vado Gateway ha confermato l’intenzione di avvalersi di contratti part time a tempo determinato che incidono negativamente su occupazione, salari, modello di lavoro, sicurezza”.

“L’Autorità di Sistema Portuale, ha formulato la richiesta di poter fare ulteriori approfondimenti. Vado Gateway spa si è dichiarata disponibile ad ulteriore confronto fermo restando che i lavoratori assunti con contratto precario avrebbero continuato a lavorare part time, mentre, in anticipo su un eventuale tavolo e a prescindere dalle tempistiche, confermava comunque l’intenzione irrevocabile di stipulare ulteriori contratti precari; un’apertura a una discussione a senso unico che rimarca il comportamento di Vado Gateway spa nei confronti delle parti sociali, dei lavoratori e del territorio”.

“In merito alle problematiche organizzative sulla gestione del lavoro, dei riposi settimanali e delle ferie, l’azienda non ha dato alcuna garanzia se non, proprio come sul tema dei part time, di essere disponibile a futuri confronti. Le ‘disponibilità’ dell’azienda avevano come richiesta categorica, l’immediata sospensione dello sciopero del 15 dicembre nonostante fosse possibile un primo incontro, prima dello sciopero, per fare le valutazioni opportune e constatare i reciproci intenti”.

In relazione “alle posizioni e alle richieste di Vado Gateway spa e in mancanza di impegni concreti”, la Filt-Cgil di Savona ha ritenuto che “non sussistessero gli elementi per sospendere lo sciopero che pertanto viene confermato, per 24 ore, il giorno 15 dicembre”.