Porti di Savona e Vado, il 15 dicembre sciopero di 24 ore: “Con Vado Gateway contratti part-time, ma bilancio in aumento”

Savona/Vado Ligure. “Vado Gateway Spa sta utilizzando dei contratti di lavoro part time, tematica per cui si era chiesto un confronto in sede di Autorità di Sistema Portuale, che non ha ritenuto di convocare le parti. La decisione del terminalista, al netto di un bilancio positivo e in costante aumento, è sintomo di un’impostazione aziendale che cerca maggiori flessibilità nei lavoratori e risparmio sul costo del lavoro e sulla qualità occupazionale. Le intenzioni di Vado Gateway Spa destabilizzano fortemente gli equilibri del modello portuale e la sicurezza, introducendo lavoratori che per arrivare a fine mese dovrebbero svolgere un ingente quantitativo di lavoro straordinario; chiediamo vengano utilizzati contratti di lavoro full time”.

Per questi motivi Fit Cgil e UilTrasporti annunciano l’immediata apertura dello stato di agitazione sul porto di Savona-Vado Ligure e lo sciopero (dalle 7 del mattino del 15 dicembre per 24 ore) dei lavoratori dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale (distaccamento territorale di Savona), della Port Service Savona e della Compagnia Portuale.

“Ciò si rende necessario – spiegano Alessio Negro (Fit Cgil) e Franco Paparusso (UilTrasporti) – per contrastare il tentativo di introdurre forme atipiche di flessibilità nel modello di lavoro portuale e contestualmente recuperare le condizioni di lavoro e di qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Il modello proposto sarebbe facilmente replicabile su altri terminal del porto causando un diffuso peggioramento di tutta l’occupazione portuale e trascinando nell’instabilità un settore strategico che grazie alla Legge 84/94 è già predisposto per sopperire all’operatività e ai traffici portuali, senza ‘bisogno’ di ricorrere a forme di precariato”.

“Infine la decisione Vado Gateway spa si cala in un contesto già di forte tensione causato dalla richiesta di operatività spinta e dal rapporto in continuo deterioramento con i lavoratori del porto, che segnalano insostenibili problematiche e le ricadute sulla qualità della vita”, concludono.

Il giorno dello sciopero si svolgeranno i presidi ai varchi portuali dalle ore 7 del mattino.