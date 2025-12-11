Porta a porta, un cittadino sviluppa un’App gratuita per aiutare i cittadini nel conferimento dei rifiuti

Savona. Nasce un’App per Android per aiutare i cittadini a ricordare i giorni di conferimento dei rifiuti. A svilupparla è stato un cittadino savonese, Enrico Barbano, che ha condiviso sul gruppo Facebook l’iniziativa.

L’applicazione è stata realizzata tramite AppInventor del MIT (Massachusetts Institute of Technology), la piattaforma educativa dell’importante istituzione accademica statunitense dedicata allo sviluppo di App in modo semplice e accessibile.

L’app non è disponibile negli store digitali, ma è possibile scaricare l’app presentando una richiesta all’autore: “Garantisco l’assoluta assenza di qualunque sotterfugio o violazione della privacy”, garantisce lo sviluppatore.

Le schermate principali mostrano i turni di raccolta relativi a una delle zone in cui è suddivisa la città, le note forniscono alcuni esempi dei rifiuti che si possono conferire. La data e il giorno della settimana si aggiornano automaticamente e il nome del giorno corrente si illumina di verde.