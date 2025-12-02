Porta a porta Savona, ai Serenella l’incontro “Differenziata giusta, utile e semplice per tutti senza mastelli”

Savona. “Differenziata giusta, utile e semplice per tutti senza mastelli”. E’ questo il titolo dell’incontro che si è tenuto alla Sms Serenella sabato 29 novembre. Sono intervenuti Alice Greta Marino (Associazione Diritti, Cultura e sviluppo), Giulio Bronzo (Comitato Inquilini Arte), Franco Fenoglio (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), Lucia Patrini (biologa).

Per l’Associazione è necessario intraprendere alcune azioni per differenziare senza difficoltà: “Aggiungere nuove isole ecologiche, eliminare i mastelli individuali, impugnare le sanzioni per esposizione anticipata dovuta a cause di forza maggiore, sopralluoghi con il difensore civico, segnalare tempestivamente carenze igieniche soprattutto nei mesi estivi”.

Per i mastelli vengono sollevate diverse criticità, evidenziate già da tempo da molti cittadini: “Sono esposti per molte oree alla sporcizia dell’esterno, impossibilità di gestione della spazzatura non ritirata, pericolo per veicoli e pedoni, difficoltà di trasporto per le persone anziane o con disabilità, deprezzamento degli immobili che hanno questo sistema”.

La biologa Patrini ha parlato delle malattie e delle modalità con cui l’essere umano viene contagiato dai topi: “Se ti accorgi che nel tuo quartiere ci sono i topi, controlla in tutte le tue pertinenze e richiedi una disinfestazione, derattizzazione sia al tuo amministratore di condominio che al Comune. E’ importante segnalare se ci sono rifiuti abbandonati o non ritirati. La gestione corretta dei rifiuti è una forma fondamentale di prevenzione”.