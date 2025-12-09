Porta a porta, l’associazione Diritti, Cultura e Sviluppo: “Sistema confuso, meglio evitare le multe, non si possono ignorare i disagi”

Savona. “La situazione a Savona é insostenibile: non stiamo parlando di opinioni soggettive, ma di cittadini che ogni giorno affrontano disagi concreti a causa degli ingombri dei mastelli, dei mancati ritiri, dello sporco documentato con foto e video del degrado davanti alle abitazioni. Queste condizioni non possono essere ridotte a semplici questioni politiche perchè sono sotto gli occhi di tutti”. Con queste parole l’associazione Diritti, Cultura e Sviluppo replica al commento del gruppo consiliare Patto per Savona sul tema porta a porta.

“Prendiamo in analisi un problema che dobbiamo affrontare nelle prossime ore: lo sciopero del 10 dicembre igiene pubblica: il comunicato di Sea S fa appello ai cittadini di non conferire i rifiuti perché il servio di ritiro non sarà effettuato. Ciò vuol dire che i cittadini del centro ancora un volta saranno avvantaggiati potranno liberare le case dai rifiuti, mentre chi ha mastelli e bidoni condominiali deve tenere tutto attendendo il prossimo giorno di conferimento. Si può chiedere un sacrificio e di sopportare il disagio solo e sempre a una parte di cittadini?”.

“Nel consiglio monotematico erano emerse tutte queste criticità – proseguono -. E purtroppo si nota che continuano a persistere. Prendiamo ad esempio oltre la confusione sul ruolo degli amministratori condominiali che, hanno dichiarato loro stessi, non possono essere considerati gli interlocutori di SEAS, e chiedono di rivolgersi direttamente agli utenti, mentre SEAS continua a sostenere l’esatto contrario, indicando come interlocutori proprio gli amministratori. Il sistema è stato avviato male, cambiato in diverse parti della città pensando di trovare una popolazione silente e sorridente”.

“Chiediamo pubblicamente di sapere con esattezza dove e quante utenze sono servite da mastelli individuali, quante da mastelli condominiali, quante con isole complete a chiave, quante con isole aperte, quante con bidoni intelligenti ad oggi. Per noi è chiaro che il sistema é confuso e che le multe é meglio se restano attaccate alla matrice. Rispettiamo il ruolo del Comune nel controllo del servizio, ma non possiamo condividere l’affermazione che le nostre comunicazioni siano semplici ‘polemiche fine a sé stesse’. Le segnalazioni dei cittadini, le proposte concrete, gli incontri con centinaia di persone e persino una petizione di 5.000 firme documentano criticità reali e persistenti nella gestione dei rifiuti. Ignorare questi fatti significa negare la voce di chi subisce quotidianamente disagi e degrado davanti alle proprie abitazioni”.

“Vediamo con dispiacere che l’amministrazione rimane spettatrice passiva: non risultano infatti contestazioni per servizi mancati o ritardi prolungati al gestore. Si evidenzia così un doppio metro di giudizio tra le presunte inadempienze dei cittadini e quelle, ben più documentate, del servizio stesso. L’associazione Diritti, Cultura e Sviluppo è nata per affrontare il problema dei rifiuti a Savona, con l’obiettivo di garantire ai cittadini la possibilità di differenziare correttamente e senza timore di sanzioni che, paradossalmente, dovrebbero essere rivolte a chi il servizio non eroga adeguatamente, a volte per carenza organizzativa ed organica altre proprio per la mancanza di volontà di esplorare altre soluzioni. Chiediamo quindi che il confronto avvenga sulla qualità reale del servizio, del rispetto delle responsabilità del gestore e dell’amministrazione, e non solo sulle presunte inadempienze dei cittadini. Trascurare questo aspetto costituisce un vero disservizio verso la comunità”, concludono.