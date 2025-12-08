Pontinvrea, auto si ribalta: due i feriti tra cui una bimba

Pontinvrea. Brutto incidente intorno alle ore 19.30 a Pontinvrea, in via Giovo.
Stando alle prime informazioni, un’auto si sarebbe cappottata in autonomia. Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi.
Sono intervenuti l’automedica del 118 e due ambulanze della Croce Bianca di Pontinvrea.
Sempre dalle informazioni ricevute due i feriti: una signora, che era alla guida, e sua figlia piccola.
Entrambe sono state portate in codice giallo al San Paolo di Savona per ricevere le cure del caso. Sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica.
