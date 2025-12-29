Pontelungo, il bilancio di fine anno di Zanardini: “Stagione di transizione, nel futuro dobbiamo essere protagonisti”

Un 2025 luci e ombre per il Pontelungo. L’ottima chiusura della scorsa stagione, una prima parte del nuovo campionato con risultati alterni e nel mezzo anche dei nuovi significativi ingressi in società, come quello del calciatore andorese Riccardo Gagliolo. Attualmente i granata sono ottavi in campionato con 18 punti, a -7 dai playoff.

Mister Fabio Zanardini ha cercato di tirare le somme di fine anno, facendo il punto della situazione in un comunicato rilasciato dal club: “Il 2025 è stato sulla scia di quello che abbiamo fatto negli ultimi anni – commenta il tecnico -. Questa squadra mi gratifica e mi sorprende sempre di più: abbiamo fatto qualcosa di bello e importante, e i ragazzi se lo sono meritato completamente. È stato fondamentale per noi dello staff e per loro, un ciclo che si è pian piano chiuso”.

La nuova stagione come detto è iniziata con qualche buon risultato ma anche qualche inciampo. Zanardini dichiara: “Quest’anno abbiamo cambiato tanto e purtroppo abbiamo avuto tantissimi infortuni, di quelli che avrebbero steso un toro. Non è una stagione di transizione solo a parole, lo dicono i risultati: lo sostengo dall’inizio dell’anno. Da marzo a oggi la dea bendata ci ha voltato le spalle: tre fratture alle mani in quattro mesi, una cosa davvero allucinante, compresa quella del portiere, probabilmente il più forte della categoria. È normale che le aspettative si siano un po’ abbassate”.

Il Pontelungo ha sopperito alle assenze con qualche volto nuovo, come commenta il tecnico: “Con il mercato di dicembre ci siamo sistemati in quello che ci mancava, arriverà ancora un difensore centrale a breve. L’obiettivo è chiudere la stagione nel miglior modo possibile, anche per dare soddisfazione al nostro presidente, che se le merita”. Infine, una battuta sul futuro della squadra: “Dobbiamo avere la voglia e la forza di migliorarci sempre. Il futuro deve vedere il Pontelungo protagonista. Stiamo lavorando per costruire un Pontelungo forte per la stagione 2026-2027: questo è il nostro auspicio“.