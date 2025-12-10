Ponte dell’Immacolata, controlli a tappeto della Polizia: oltre 200 persone identificate, oltre 90 veicoli controllati e 4 denunce

Alassio-Albenga. In occasione del ponte dell’Immacolata, la Polizia di Stato ha potenziato i servizi di controllo del territorio in tutta la Provincia, in particolare nella zona di Alassio e Albenga, al fine di garantire – ai cittadini e ai numerosi turisti che hanno raggiunto il litorale savonese – di trascorrere questo ponte festivo in piena sicurezza.

I controlli sono stati svolti attraverso dispositivi che hanno visto operare i poliziotti del Commissariato di Alassio.

Da sabato 6 a martedì 9 dicembre in totale sono state identificate oltre 200 persone e controllati oltre 90 viecoli. Le volanti del Commissariato di Alassio durante il quotidiano servizio di controllo del territorio hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 4 persone.

In particolare ad Albenga, nella specifica attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Loano, sono state denunciate 2 persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad Alassio, una persona alla guida di un’autovettura è stata fermata per un controllo ed è stata segnalata per guida in stato di ebbrezza, in quanto presentava un livello di alcol nel sangue superiore alla soglia consentita: sempre ad Alassio, infine, una persona è stata segnalata con l’accusa di violenza, resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità.

I servizi di controllo del territorio, opportunamente potenziati per tutto il periodo delle festività natalizie e di fine anno, proseguiranno in tutta la Provincia.