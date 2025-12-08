Ponte dell’Immacolata, caos sulle autostrade liguri: fino a 19km tra Albenga e Spotorno

Liguria. Agg ore 19: 15km tra Albenga e Spotorno, direzione Savona, causa lavori. Coda di 1km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Tempo di Percorrenza: 21′ (+11′).
Il primo ponte delle vacanze natalizie coincide con un importante caos sulle autostrade della Liguria. Tanti i foresti che hanno deciso di passare tre giorni sulle cittadine della nostra riviera ligure, complice anche le belle giornate con temperature miti, in considerazione del fatto che siamo a dicembre.
Ma in questo pomeriggio di lunedì 8 dicembre, non si sono fatte attendere le code da rientro, complice la continua presenza di cantieri. Al momento il sito di concessionideltirreno segnala, sulla A10, 19km di coda tra Albenga e Spotorno, direzione Savona, causa lavori.
Sempre sulla A10, ma nel tratto in concessioni ad Autostrade, code tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso, direzione Genova.
Sulla A26 invece coda di 3km tra Masone e Ovada per lavori. Non viene risparmiata la A7 con una coda di 4km tra Genova Bolzaneto e Busalla, direzione Milano, per lavori. Tempo di Percorrenza: 33′ (+24′)