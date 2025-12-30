Polisportiva del Finale, il presidente Schiappapietra stila il bilancio del 2025: “In programma un 2026 speciale in occasione del trentennale”

La Polisportiva del Finale si avvia verso un nuovo anno con la voglia di continuare a crescere insieme. Con il nostro Presidente, Stefano Schiappapietra, abbiamo ripercorso quanto fatto nel 2025 e tracciato lo sguardo verso i prossimi obiettivi in un 2026 che ha tanto di speciale.

“Il 2025 ed in particolare la prima parte della nuova stagione sportiva conferma l’ottimo lavoro da parte delle nostre sezioni e dei nostri settori sia in termini di numero di atleti che di qualità dei risultati ottenuti – dichiara Schiappapietra –. L’avvio o la prosecuzione di nuovi progetti inclusivi, il basket integrato, la collaborazione con l’Associazione Lettere Volanti, l’attività del settore baseball con l’Ospedale Santa Corona, rappresentano un valore per noi molto importante”.

Le speranze future restano fortemente improntate sul sociale: “Auspico un anno sportivo ricco di soddisfazioni, non solo a livello di risultati agonistici. Sono certo che il lavoro di qualità svolto da tutte le nostre attività confermerà la Polisportiva come Associazione Sportiva di riferimento sul territorio dove piccoli o grandi atleti possono trovare il loro spazio”.

A rendere il 2026 ancora più significativo sarà il trentennale della Polisportiva del Finale, un appuntamento sentito da tutto l’ambiente. “I 30 anni della Polisportiva rappresentano un momento molto importante. E’ un onore esserne il Presidente ma soprattutto far parte di un gruppo di grande valore: atleti, dirigenti, collaboratori, dipendenti, volontari, atleti, famiglie: tutti elementi che rendono la nostra Associazione speciale. E sono convinto che con la collaborazione di tutti il 2026 potrà essere un anno speciale”, conclude il Presidente.