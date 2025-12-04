Poca luce nel centro storico di Carcare, la polemica della minoranza ora passa dai manifesti sarcastici

Carcare. “Una torcia in tasca, il gadget per camminare nel centro storico di Carcare”: questo lo slogan apparso nelle bacheche del paese dove sono stati affissi manifesti sarcastici dal gruppo di opposizione.

Prosegue infatti la polemica sugli interventi all’illuminazione pubblica che hanno portato alla sostituzione di numerosi punti luce, ora a led. “Da calda e gialla, in armonia con il centro storico, ora la luce è bianca e fredda, ma soprattutto ci sono zone completamente al buio. Va bene risparmiare, ma in questo caso c’è anche un problema di sicurezza”, commentano i consiglieri di “Insieme per Carcare”.

Provocazione, quella del manifesto, a cui il sindaco Rodolfo Mirri non intende rispondere, o meglio, preferisce rimandare al mittente la responsabilità dell’incuria al sistema di illuminazione. “E’ molto datata: risale a diversi decenni fa e, nel tempo, non è mai stata oggetto di una manutenzione strutturale completa. Questo ha portato a un progressivo deterioramento del sistema, che oggi risulta fragile e spesso soggetto a malfunzionamenti. Nel centro storico, inoltre, i cavi scorrono all’interno dei muri delle abitazioni, come avveniva nei vecchi impianti. Questo rende gli interventi tecnici più complicati e invasivi: anche un piccolo guasto può provocare lo spegnimento di intere linee, lasciando al buio più strade contemporaneamente”.

“Per risolvere il problema in modo definitivo stiamo valutando, insieme a professionisti qualificati, un intervento di riqualificazione totale dell’impianto. Si tratta di un’operazione molto complessa e costosa, che richiederebbe cantieri diffusi sul territorio e possibili disagi temporanei per la circolazione e per i residenti. L’intervento richiederebbe anche lavorazioni delicate su marciapiedi e pavimentazioni, in particolare nel centro storico, oltre a una progettazione accurata per garantire sicurezza e rispetto delle norme vigenti”, conclude il primo cittadino.