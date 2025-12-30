Plastic Free Onlus, Ceriale e Millesimo primi comuni liguri a vietare il rilascio in aria di palloncini

Liguria. Plastica rimossa dall’ambiente, studenti sensibilizzati, protocolli istituzionali e primi Comuni virtuosi. Anche in Liguria il 2025 è stato un anno di crescita per Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Un anno che “ha consolidato la presenza dell’associazione sul territorio regionale, con un aumento degli eventi, delle collaborazioni e del coinvolgimento delle amministrazioni locali, in linea con i traguardi raggiunti a livello nazionale”.

Nel 2025, Plastic Free ha infatti organizzato 2.081 appuntamenti di pulizia ambientale in tutta Italia, coinvolgendo 53.487 volontari e rimuovendo 575.413 chilogrammi di plastica e rifiuti da spiagge, argini, boschi e centri urbani. L’associazione ha inoltre rafforzato la propria presenza nelle scuole con 939 appuntamenti didattici per 78.161 studenti, firmato 526 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e raggiunto quota 122 Comuni Plastic Free riconosciuti ufficialmente.

A livello internazionale, Plastic Free ha ottenuto l’accreditamento presso l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, partecipando ai negoziati per i trattati globali contro l’inquinamento da plastica, a Ginevra (agosto) e a Nairobi (inizio dicembre). Inoltre, è stato avviato il primo progetto scientifico dell’associazione, in collaborazione con l’Università San Raffaele di Roma e l’IRCCS San Raffaele – Roma, per studiare gli effetti delle nanoplastiche sul cervello e sul funzionamento dei neuroni. I fondi raccolti tramite banchetti in tutta Italia – anche grazie alla distribuzione di gadget natalizi e materiali informativi – hanno già permesso di finanziare i primi 25.000 euro necessari all’avvio della ricerca.

“In Liguria stiamo crescendo come rete di referenti locali e questo ci consentirà di intervenire in nuove località dove prima non eravamo presenti – commenta Ivan Vianello, referente regionale –. Sulla scia del lavoro fatto a Genova, stiamo costruendo un modello che vogliamo estendere a tutta la regione: attivare le amministrazioni, siglare protocolli, programmare eventi in modo strutturato e continuo. Vogliamo che i nostri referenti diventino veri attivatori delle proprie comunità, non solo nella dimensione del volontariato, ma anche nel dialogo istituzionale, coinvolgendo Comuni e associazioni per portare il riconoscimento Plastic Free in sempre più territori. Invito chiunque sia interessato a unirsi alla nostra causa, come volontario o come referente: la Liguria ha ancora tanti luoghi in cui c’è bisogno di noi e siamo pronti ad arrivarci, passo dopo passo”.

Nel dettaglio, nel 2025 in Liguria si sono svolti 74 appuntamenti ambientali, tra clean up (48), raccolte mozziconi (2), passeggiate ecologiche (3) ed eventi pubblici, che hanno coinvolto 1.404 volontari e permesso la rimozione di 8.700,5 chilogrammi di plastica e rifiuti. Le attività pubbliche hanno sensibilizzato 165 cittadini, mentre le 18 iniziative nelle scuole hanno raggiunto 580 studenti.

Anche sul fronte istituzionale si registra un progresso significativo: sono 17 i Protocolli d’Intesa già firmati con Comuni liguri. La provincia di Savona guida con 12 adesioni, seguita da Imperia e La Spezia con 2 protocolli ciascuna, e da Genova, con 1 protocollo firmato. Un segnale di partecipazione crescente, che interessa l’intero territorio regionale, con un forte slancio dal Ponente.

I quattro Comuni Plastic Free della Liguria rappresentano un primo traguardo che l’associazione intende rafforzare nei prossimi mesi. Hanno ottenuto il riconoscimento: il capoluogo Imperia, Castelnuovo Magra in provincia della Spezia e, nel savonese, Celle Ligure e Millesimo. Un risultato che, seppur numericamente contenuto, esprime un segnale forte di attenzione e responsabilità ambientale, da parte di amministrazioni che scelgono di agire concretamente.

Cresce anche il numero dei Comuni che hanno adottato il divieto di rilascio in aria di palloncini, oggetti solo in apparenza innocui ma estremamente dannosi per l’ambiente. In Liguria sono già due i Comuni che hanno deliberato il provvedimento: Ceriale e Millesimo, entrambi in provincia di Savona.

Un 2025 di crescita, radicamento e sensibilizzazione, che per Plastic Free Liguria rappresenta il punto di partenza per un 2026 ancora più ambizioso, fatto di eventi, alleanze e nuovi territori da raggiungere.