Grifone e ambiente

Plastic Free, anche il Genoa Club “U Carbunin” si è rimboccato le maniche per ripulire il litorale varazzino

Un gesto concreto insieme ai volontari contro l’inquinamento da plastica per tutelare l’ecosistema marino

Generico dicembre 2025

Varazze. Anche il Genoa Club “U Carbunin” si è impegnato sabato mattina insieme ai volontari che hanno ripulito il litorale, partecipando all’iniziativa di Plastic Free.

“Abbiamo dato volentieri una mano a questa associazione attiva a livello nazionale nella lotta contro l’inquinamento da plastica e nella tutela degli ecosistemi marini”, ci spiegano dal Club rossoblù varazzino. All’attività, svoltasi sul litorale di Varazze, erano presenti il presidente del Genoa Club U Carbunin, Simone Mascheroni, insieme a Simone Pareti, membro del direttivo.

I partecipanti hanno contribuito alla raccolta dei rifiuti plastici lungo la spiaggia, affiancando i volontari dell’associazione in un’azione concreta di tutela ambientale. “Per il Genoa Club U Carbunin, si tratta della seconda iniziativa ambientale realizzata nel corso dell’anno: dopo una precedente attività di raccolta della plastica in mare con l’utilizzo di canoe, l’impegno è proseguito sulle spiagge del territorio, confermando l’attenzione del Club anche alle tematiche sociali e ambientali”.

“Il Genoa Club U Carbunin  – aggiungono – ribadisce così la propria sensibilità verso la salvaguardia dell’ambiente e il rispetto del territorio, sostenendo iniziative che promuovono comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza collettiva”.

