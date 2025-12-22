Plastic Free, anche il Genoa Club “U Carbunin” si è rimboccato le maniche per ripulire il litorale varazzino

Varazze. Anche il Genoa Club “U Carbunin” si è impegnato sabato mattina insieme ai volontari che hanno ripulito il litorale, partecipando all’iniziativa di Plastic Free.

“Abbiamo dato volentieri una mano a questa associazione attiva a livello nazionale nella lotta contro l’inquinamento da plastica e nella tutela degli ecosistemi marini”, ci spiegano dal Club rossoblù varazzino. All’attività, svoltasi sul litorale di Varazze, erano presenti il presidente del Genoa Club U Carbunin, Simone Mascheroni, insieme a Simone Pareti, membro del direttivo.

I partecipanti hanno contribuito alla raccolta dei rifiuti plastici lungo la spiaggia, affiancando i volontari dell’associazione in un’azione concreta di tutela ambientale. “Per il Genoa Club U Carbunin, si tratta della seconda iniziativa ambientale realizzata nel corso dell’anno: dopo una precedente attività di raccolta della plastica in mare con l’utilizzo di canoe, l’impegno è proseguito sulle spiagge del territorio, confermando l’attenzione del Club anche alle tematiche sociali e ambientali”.

“Il Genoa Club U Carbunin – aggiungono – ribadisce così la propria sensibilità verso la salvaguardia dell’ambiente e il rispetto del territorio, sostenendo iniziative che promuovono comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza collettiva”.