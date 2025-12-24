Pizzorno (Coni Savona): “Il 2025 anno intenso, ancora una volta la nostra provincia agli onori della cronaca per i risultati sportivi”

Savona. “Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso sotto il profilo sportivo per il territorio savonese. Ancora una volta, la nostra provincia è salita agli onori della cronaca grazie agli atleti che hanno conseguito risultati di rilievo a livello nazionale, europeo e mondiale, portando con orgoglio in alto i colori della provincia di Savona. Nel corso di questi dodici mesi, insieme al Presidente Antonio Micillo, che ringrazio per la costante attenzione rivolta anche ai territori periferici, abbiamo partecipato a numerosi eventi, portando i saluti del CONI. Tra questi si ricordano il Meeting Internazionale “Città di Savona” di atletica leggera e il Meeting Internazionale di Celle Ligure, sempre di atletica leggera”. Il delegato provinciale del Coni, Roberto Pizzorno, traccia il bilancio del 2025.

“Sempre insieme al Presidente Micillo si sono svolti alcuni incontri in videoconferenza con i fiduciari locali. In presenza, invece, ho avuto l’occasione di incontrare i presidenti delle società sportive, i delegati delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite e i fiduciari, in occasione dell’organizzazione della Giornata Nazionale dello Sport, quest’anno abbinata al Giubileo dello Sportivo, che ha visto la partecipazione del vescovo della diocesi di Savona-Noli, monsignor Calogero Marino. Tali momenti sono stati inoltre fondamentali per la promozione sul territorio dei Centri CONI e degli Educamp”.

“In qualità di Delegato CONI di Savona, ho partecipato, insieme ai Segretari di CONI Liguria, Francesco Brioglio e Silvia Borrello, che ringrazio per il prezioso supporto, nonché a numerosi fiduciari e presidenti di Federazione, al San Giorgio Sport Show di Albenga, manifestazione ideata dal generale Riccardo Bilotti e sostenuta dal compianto Presidente CONI Savona, Lelio Speranza. Si tratta di un’iniziativa consolidata nel tempo, paragonabile a una vera e propria Olimpiade giovanile, alla quale collaboriamo da anni. In collaborazione con il Comune di Savona, abbiamo inoltre supportato l’evento “Savona Sport Up”. Presso lo Stadio Valerio Bacigalupo, oltre 350 bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città hanno potuto conoscere e apprezzare le iniziative promosse dal CONI di Savona, in particolare i Centri CONI e gli Educamp. All’evento, oltre al Delegato provinciale, erano presenti Tiziana Tobia e Nicolò Morando, rispettivamente responsabile della Formazione Educamp Savona e referente tecnico provinciale CONI Savona”.

“Nel corso dell’anno ho fatto visita a quasi tutti gli Educamp 2025 del territorio savonese, riscontrando con soddisfazione l’ottimo lavoro svolto dalle ASD coinvolte, nel pieno rispetto delle direttive fornite dal CONI Nazionale. Ho inoltre partecipato a numerosi incontri, manifestazioni e convegni, con l’obiettivo di rappresentare e valorizzare al meglio il territorio. A Savona, presso la Sala Caduti di Nassiriya della Provincia, sono state consegnate 28 benemerenze sportive. A queste si sono aggiunti premi speciali conferiti alla Canottieri Sabazia per il centenario della fondazione, alla Pallavolo Carcare per i 50 anni di attività e alla Polisportiva Ritmica Quiliano per i 40 anni. Presso la Sala Riunioni del CONI sono state inoltre premiate le società calcistiche promosse di categoria (Savona, Baia Alassio, Celle-Varazze, Millesimo, Virtus Don Bosco e Veloce) e gli atleti savonesi partecipanti al Trofeo CONI”.

“Un sentito ringraziamento va allo staff territoriale per il lavoro svolto nel corso dell’anno sui Centri CONI, sugli Educamp e sulle altre manifestazioni organizzate. In chiusura, desidero confermare i buoni rapporti instaurati con il MIUR provinciale, nella persona di Jak Valle, con i consiglieri di Regione Liguria eletti in provincia di Savona, con il Presidente della Provincia di Savona — che ha coinvolto il CONI in diverse iniziative con le scuole — e con sindaci, assessori e consiglieri comunali con delega allo sport. Si tratta di un territorio che presenta numerose criticità legate all’impiantistica sportiva; come CONI, ci siamo messi a disposizione delle amministrazioni comunali, attivando, ove necessario, il supporto dei responsabili regionali dell’impiantistica sportiva di CONI Liguria”.