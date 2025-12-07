Pietra Ligure: successo per la “Camminata della Gentilezza” all’insegna di pace, condivisione e fratellanza

Pietra Ligure. Si è tenuta oggi, domenica 7 dicembre, la Camminata della Gentilezza organizzata nell’ambito della terza edizione del “Grow Festival – Semi di Consapevolezza”, l’originale rassegna improntata alla valorizzazione della bellezza, della libertà, della dignità, del rispetto che dal 20 ottobre al 10 dicembre presenta le diverse sfumature della “gentilezza” e la sua forza “generativa” di cambiamento.

La camminata, il cui slogan era “Dove i potenti vollero la guerra, la gente semplice fece fiorire la pace”, ha preso il via alle 9.30 da Lungomare 20 Settembre in prossimità del monumento ai caduti e si è conclusa in via della Pace a Pietra Ligure, Città Gentile dal 2022.

L’edizione 2025 è stata scandita da due momenti istituzionali di profondo significato.

In occasione del centenario del Monumento ai Caduti (luglio 1925), presso il monumento ai caduti sul lungomare è stata scoperta una targa celebrativa a ricordo dell’evento.

All’arrivo della camminata, in via della Pace, è stata inaugurata un’altra targa in ricordo di Stipanesku Toma, giovane prigioniero di nazionalità austro-ungarica della Prima Guerra Mondiale che, nel 1917, a seguito dello scoppio di una mina, perse la vita durante la realizzazione della strada di collegamento Pietra Ligure-Ranzi. La strada è stata poi rinominata “Via della Pace” per volontà della popolazione e degli stessi prigionieri che, insieme, vi piantarono un ulivo, tuttora rigoglioso, come simbolo di speranza e fratellanza.

La manifestazione e la posa delle due targhe celebrative sono state realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio “Matetti da Pria”, Masci, UniTre Borgio Verezzi – Pietra Ligure, ASD Run Riviera Run, Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2, Circolo Giovane Ranzi e “Facciamo Centro”.

“Si tratta di una intera mattinata dedicata alla condivisione dei valori della pace, della democrazia, della gentilezza, della civiltà e della fratellanza – spiegavano qualche giorno fa il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e gli assessori alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino e al turismo e cultura Daniele Rembado. – Come amministrazione comunale abbiamo voluto unire la ‘Camminata della Gentilezza’, iniziativa squisitamente ‘gentile’, gratuita, inclusiva e aperta a tutti e la memoria di due momenti significativi della nostra storia, legati alla prima Guerra Mondiale, per coniugare i valori civili e umani della memoria storica con i principi di inclusività, pace e solidarietà che promuoviamo come ‘Città Gentile’ ormai da più di tre anni”.

“Abbiamo voluto coinvolgere attivamente le associazioni del nostro territorio e, in modo particolare, i ‘Matetti da Pria’, Masci, UniTre Borgio Verezzi – Pietra Ligure, ASD Run Riviera Run, Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2, Circolo Giovane Ranzi e ‘Facciamo Centro’, che ringraziamo di cuore per l’impegno profuso, proprio perché, quello di [oggi fosse] un momento di riflessione storica e, contemporaneamente, celebrazione dei valori positivi che animano profondamente la nostra comunità”.

“Nel 2022 Pietra Ligure è diventata ufficialmente il primo ‘Comune Gentile’ della Liguria, il 40° in Italia, e con il ‘Grow Semi di consapevolezza’, di anno in anno, vogliamo rinnovare l’impegno preso con l’adesione al ‘Movimento Internazionale Italia Gentile’ e con la Camminata della Gentilezza vogliamo muoverci tutti insieme, puntando a migliorare continuamente la nostra vocazione di ‘Comune Gentile’ e condividere con le associazioni e tutta la nostra comunità, idee, pensieri, gesti, progetti e azioni concreti sul fronte delle relazioni di comunità, della coesione e inclusione sociale, valorizzando la sostenibilità e la complessiva qualità di vita delle persone e, contemporaneamente, a promuovere una riflessione profonda sulla nostra società”.