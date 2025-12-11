Pietra Ligure presenta lo storico presepe monumentale della Confraternita di Santa Caterina

In occasione della festa patronale di San Nicolò, lo scorso 6 dicembre, si è rinnovata una delle tradizioni più care per la comunità di Pietra Ligure: l’inaugurazione dello storico Presepe monumentale della Confraternita di Santa Caterina Vergine e Martire allestito nella chiesa della Santissima Annunziata.

“Un’opera davvero bellissima, che quest’anno raggiunge i circa 70 metri quadrati di estensione, è un vero e proprio omaggio al nostro territorio di cui ne restituisce le peculiarità, l’identità e le radici con le “fasce” terrazzate, realizzate con la pietra proveniente dal Monte Subasio di Assisi, i filari di vite e gli orti che narrano la nostra antica vita contadina e, novità di quest’anno, l’incantevole infiorata” ha detto il sindaco Luigi De Vincenzi.

“Una tradizione che i confratelli e le consorelle rinnovano con impegno, maestria e pazienza, aggiungendo ogni anno particolari come, in questa edizione, il Maremola e il mare sovrastati dal ponte calpestabile, regalandoci questo “quadro” di vita contadina incantevole e incantata che, oltre a stupirci per i movimenti di molti “pezzi”, i realistici giochi di luce – che ricreano il giorno e la notte, l’alba e il tramonto – e la precisione dei mille particolari e la resa realistica, ci racconta il mistero dell’incarnazione che “accade” per tutti nella quotidianità e ci aiuta a riscoprire il senso profondo del Natale, la natività di Gesù, immergendoci in una luce lieta e quieta”.

“Invitandovi a visitare questa piccola e preziosa meraviglia, insieme con gli assessori Amandola, Rembado e al consigliere Gaia Cavalleri facciamo i complimenti ai confratelli e alle consorelle della Confraternita di Santa Caterina V. M. per aver rinnovato con tanta passione questa pregevole tradizione e auguriamo a tutti Buon Natale!” ha concluso il primo cittadino pietrese.