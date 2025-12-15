Pietra Ligure, Moraglia dopo il successo nel derby: “Abbiamo fatto e disfatto, ma volevamo il risultato a tutti i costi”

L’anno scorso un pari in campionato, quest’anno la sconfitta in Coppa. E dunque il Pietra Ligure non vinceva il derby al De Vincenzi da ben otto anni: era l’8 gennaio 2017. I biancocelesti ieri sono tornati al successo casalingo nella rivalità battendo 3-2 la San Francesco Loano, in una partita che consegna al Pietra il secondo posto in classifica. Soddisfazione, non senza qualche neo, per Andrea Moraglia che ha ricevuto anche i complimenti del direttore generale Filadelli.

Il commento del tecnico: “Sono stati 90 minuti al cardiopalma. Senza nulla togliere ai meriti della San Francesco, che è una squadra assolutamente viva, abbiamo fatto tutto noi e poi abbiamo disfatto un po’. Ci siamo complicati la vita, abbiamo rimesso in piedi una partita che a fine primo tempo avevamo in totale controllo. Abbiamo dato loro coraggio, queste sono partite che possono finire in tutti i modi. Però anche in dieci siamo stati bravi a volere il risultato a tutti i costi, di questo siamo soddisfatti“.

Come detto, oggi sono riemersi i limiti del Pietra nella gestione della partita. Resta il fatto che come ha commentato il dg forse questa partita qualche mese fa non sarebbe finita allo stesso modo. Afferma Moraglia: “Ogni tanto qualche rimasuglio arriva. Nei primi due minuti di gioco abbiamo concesso due calci d’angolo, quindi l’approccio deve migliorare. E la stessa cosa è capitata anche a inizio secondo tempo. Devo anche dire però che il primo tempo nel complesso è stato fatto molto bene. Dobbiamo lavorare su queste cose perché non possiamo permetterci nessun calo“.

Sui singoli infine il tecnico commenta la partita di Delicato, il centrocampista calabrese classe 2006 per la prima volta titolare: “Può fare tutti i ruoli del centrocampo, sia a due che a tre e può fare anche l’esterno. È un ragazzo pimpante e il fatto di non essere di questa zona gli ha permesso di essere più libero dalle pressioni del derby. Gli ho dato fiducia e l’ha ripagata finché ha avuto benzina, ha fatto una buona partita”. Oltre a lui, Moraglia parla anche di Dominici, autore di una doppietta. Ieri è stato molto coinvolto in verticale in virtù dell’andamento del match, come dichiara il mister: “Ci sono i momenti in cui possiamo esprimerci con un calcio migliore e altre in cui dobbiamo cercare direttamente i nostri attaccanti. Abbiamo i calciatori che possono permetterci di fare questo gioco. Enrico ha fatto una buonissima partita, è stato decisivo“.