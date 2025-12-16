  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Riconoscimento

Pietra Ligure, la “Profumeria Gianni” compie 65 anni. Il sindaco De Vincenzi: “Una storia di passione e successo”

L'attestato di benemerenza del Comune per la storica attività familiare nata nel 1959

profumeria gianni pietra

Pietra Ligure. “Sabato 13 dicembre, nel giorno del compleanno del fondatore Gianni Pastorino, abbiamo avuto l’onore di conferire l’attestato di benemerenza del Comune di Pietra Ligure alla “Profumeria Gianni” per i suoi oltre 65 anni di ininterrotta attività commerciale”.

Così il sindaco Luigi De Vincenzi. E a ricevere il meritato riconoscimento, la titolare Anna Maria Pastorino insieme al fratello Piercarlo, circondati dall’affetto gioioso di figli e nipoti e amici.

“Una festa davvero speciale per un traguardo importante. Alla “Profumeria Gianni” vanno i complimenti e gli auguri miei personali, dell’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella, dell’assessore Marisa Pastorino, nella sua doppia veste di nipote di nonno Gianni e nonna Marisa e amministratore, e di tutta l’amministrazione comunale – ha aggiunto De Vincenzi – Una grande storia familiare nata nel 1959, con l’ampliamento dell’originale attività di parrucchiere di nonno Gianni, e sempre cresciuta e oggi portata avanti da Anna Maria”.

“Una storia di successo, nella sede storica di via Matteotti /piazza San Nicolò, cuore pulsante del centro storico, che ha accompagnato passo dopo passo generazioni e generazioni di pietresi, diventando, attraverso proposte di prestigio e raffinati prodotti all’avanguardia delle migliori marche, punto di riferimento per lo stile, la cura della persona e l’amore per il bello per un’intera comunità. Merito della dedizione, della competenza e della professionalità prima di nonna Marisa e adesso di Anna Maria”.

“Una storia di fragranze e di gentilezza, di passione e di eleganza, di consigli “giusti” e di attenzione al cliente. Ad Anna Maria, alla famiglia Pastorino e a tutto lo staff, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e di sempre maggiori successi” ha concluso il sindaco pietrese.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.