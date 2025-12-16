Pietra Ligure, la “Profumeria Gianni” compie 65 anni. Il sindaco De Vincenzi: “Una storia di passione e successo”

Pietra Ligure. “Sabato 13 dicembre, nel giorno del compleanno del fondatore Gianni Pastorino, abbiamo avuto l’onore di conferire l’attestato di benemerenza del Comune di Pietra Ligure alla “Profumeria Gianni” per i suoi oltre 65 anni di ininterrotta attività commerciale”.

Così il sindaco Luigi De Vincenzi. E a ricevere il meritato riconoscimento, la titolare Anna Maria Pastorino insieme al fratello Piercarlo, circondati dall’affetto gioioso di figli e nipoti e amici.

“Una festa davvero speciale per un traguardo importante. Alla “Profumeria Gianni” vanno i complimenti e gli auguri miei personali, dell’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella, dell’assessore Marisa Pastorino, nella sua doppia veste di nipote di nonno Gianni e nonna Marisa e amministratore, e di tutta l’amministrazione comunale – ha aggiunto De Vincenzi – Una grande storia familiare nata nel 1959, con l’ampliamento dell’originale attività di parrucchiere di nonno Gianni, e sempre cresciuta e oggi portata avanti da Anna Maria”.

“Una storia di successo, nella sede storica di via Matteotti /piazza San Nicolò, cuore pulsante del centro storico, che ha accompagnato passo dopo passo generazioni e generazioni di pietresi, diventando, attraverso proposte di prestigio e raffinati prodotti all’avanguardia delle migliori marche, punto di riferimento per lo stile, la cura della persona e l’amore per il bello per un’intera comunità. Merito della dedizione, della competenza e della professionalità prima di nonna Marisa e adesso di Anna Maria”.

“Una storia di fragranze e di gentilezza, di passione e di eleganza, di consigli “giusti” e di attenzione al cliente. Ad Anna Maria, alla famiglia Pastorino e a tutto lo staff, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e di sempre maggiori successi” ha concluso il sindaco pietrese.