Pietra Ligure, domenica la Chicchiricchì Run della Befana

Pietra Ligure. Domenica 4 gennaio ritorna la Chicchiricchì Run della Befana, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure.

Un allenamento di gruppo tutto da vivere, si corre e si cammina partendo da Piazza San Nicolò alle ore 9 lungo un percorso di circa 8 chilometri per i runners e 5 chilometri circa per i walkers (direzione Marina di Loano) in un’iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell’Asd RunRivieraRun, organizzatori dell’Allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure.

Al termine, per tutti i partecipanti, il ristoro finale.

La Chicchiricchì Run é un allenamento senza l’assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila di un Progetto nato nel 2014 per diffondere la “mission” principale dell’Asd RunRivieraRun, l’invecchiamento attivo tramite, appunto, il Progetto sociale “Socializzazione e Benessere”, dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute ed al proprio benessere.

Importantissimo soprattutto in questo momento storico, dato che, alcuni giorni fa, Regione Liguria ha firmato un importante accordo di collaborazione per l’Invecchiamento attivo e il sostegno alle persone fragili, coinvolgendo ANCI Liguria, Comuni, Enti locali ed organizzazioni del Terzo Settore. E l’Asd RunRivieraRun fu precursora di tutto questo portando 22 runners e walkers a correre e camminare la New York City Marathon nel 2015. Lo slogan dell’associazione fu, fin dall’inizio, “Tutti al traguardo, Tutti vincitori”.

Durante l’evento sarà presentata ai partecipanti le nuove sfide Asd RunRivieraRun: la WalkRivieraWalk Academy e La Casa degli Angels.

Premi ad estrazione, partecipazione ad offerta libera.

Ritrovo ed iscrizioni, presso il Ragno Gonfiabile RunRivieraRun in piazza San Nicolò, direttamente domenica 4 gennaio dalle ore 8. Ci saranno pacers sia per i runners sia per i walkers, in modo che tutti possano correre e camminare in compagnia.

Per informazioni è possibile telefonare allo 0196898607 o mandare un’email a info@runrivierarun.it.

La locandina dell’evento