Pietra Ligure, debutto da sogno per Omar Leo: “Questo ambiente ti porta a dare qualcosa in più”

Pietra Ligure. Incredibile vittoria in rimonta e secondo tempo sensazionale del Pietra Ligure di Moraglia, che fa specchio ad una buonissima prima prova dell’Arenzano dell’ex allenatore biancoceleste Cocco. I padroni di casa rientrano negli spogliatoi sotto nel risultato ma, una volta rientrati, minuto dopo minuto arrivano i quattro gol della partita.

Debutto da sogno per Omar Leo, arrivato questa settimana dalla S.F. Loano, che sigla la rete del 4-1 e serve l’assist per il gol vittoria di Rovere. Oltre questo, tante giocate individuali difensive che hanno contenuto le azioni avversarie soprattutto nel primo tempo.

“Non mi aspettavo un debutto così – dichiara un Leo felicissimo -. Primo tempo tosto, l’Arenzano è stata molto organizzata. Siamo stati bravi a tenere il risultato, poi nella seconda frazione siamo usciti noi riuscendo a raggiungere la vittoria. Personalmente non potrei essere più contento. Mi son calato subito nella parte? Si, già dagli allenamenti, dalla mentalità che c’è in spogliatoio, avevo chiarissimo quale era l’obiettivo. Questo ambiente ti porta a dare qualcosa in più“.

“Ha detto bene il mister a dirci di guardare la classifica il più in là possibile – continua Dominici -. Abbiamo avuto un inizio complicato, ci stiamo riprendendo. Siamo convinti di avere possibilità enormi anche nei cambi. Con l’arrivo di Omar abbiamo aumentato le soluzioni, penso che dobbiamo continuare ad allenarci così e impattare così le partite. Ci toglieremo delle soddisfazioni“.

“Cocco è tra i numeri uno a preparare queste partite – dice Dominici riguardo al suo ex mister -, non potevamo arrivare impreparati. Sapevamo che sarebbero andati forte, abbiamo dovuto reggere l’urto. Non è stato semplice, devo fare i complimenti a questa squadra che è riuscita a superare le avversità. Siamo stati bravi a ribaltarla, anche per chi è entrato che ha dato la mazzata finale”.