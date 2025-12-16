Peste Suina Africana: un altro caso a Savona, sette nuovi positivi tra i cinghiali in Liguria

Liguria. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.958 casi. Stabili a 796 in Piemonte, crescono a 1.162 in Liguria. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Liguria sono state riscontrate sette nuove positività sui cinghiali: tre in provincia di Genova a Serra Riccò (30 in totale), tre in provincia di Spezia a Rocchetta di Vara (primi tre casi), una in provincia di Savona nel comune di Savona (20). Il totale in regione cresce a 1.162 casi.

In provincia di Savona il numero complessivo di cinghiali risultati positivi alla peste suina africana sale a 196 casi, distribuiti in diversi Comuni del territorio. Le positività più elevate si registrano a Sassello con 59 casi e a Varazze con 35, seguite dal capoluogo Savona (20) e da Urbe (14). Numeri significativi emergono anche a Mioglia (12), Albisola Superiore, Albissola Marina, Giusvalla e Stella, tutti con 11 casi ciascuno. Completano il quadro Cairo Montenotte (5), Bergeggi, Dego e Pontinvrea con 2 casi ciascuno, e Albenga con 1 caso. Un bilancio che conferma una presenza diffusa del virus sul territorio savonese, con particolare concentrazione nelle aree interne e collinari.

In Piemonte sono state osservate due nuove positività sui cinghiali entrambe in provincia di Alessandria: una a Molare (21), una a Predosa (4). Il totale in regione sale così a 796 casi.

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

Con i tre casi di Rocchetta di Vara salgono a 188 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.