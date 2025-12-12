  • News24
Peste Suina Africana: due nuovi positivi tra i cinghiali in Liguria, nessuno in Piemonte

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.949 casi

Generico dicembre 2025

Liguria. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.949 casi. Stabili a 794 in Piemonte, crescono a 1.155 in Liguria. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 794 casi.

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

In Liguria sono state riscontrate due nuove positività sui cinghiali: una provincia di Genova a Serra Riccò (27 in totale), una in provincia di Spezia a Zignago (cinque). Il totale in regione cresce a 1.155 casi.

Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

