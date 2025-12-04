Pesistica, Flavia Garbarino convocata in azzurro per la Coppa EU

Savona. Flavia Garbarino 17 anni, studentessa dell’Istituto Nautico sez. Macchinisti, ha due grandi passioni: i motori e la pesistica olimpica.
Ex ginnasta, dopo un grave infortunio si appassiona al sollevamento pesi che pratica solo da un anno, seguita dal tecnico Federica Benvenuto.
Raggiunge il 4° posto alle finali nazionali Under 17 ed un 5° posto nelle finali Juniores.
È stata convocata dal direttore tecnico nazionale Sebastiano Corbu per la Coppa EU che si disputerà a Malta dal 5 all’8 dicembre prossimi.
Atleta di ottime prospettive, si allena presso la palestra “Luigi Sicco” di Via Mentana a Savona, struttura che punta a ritornare ad essere punto di riferimento nazionale per la pesistica olimpica.
Più informazioni