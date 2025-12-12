Performance incredibili e record contraddistinguono la Only Kettlebell ai Campionati Europei in Moldova

Dal 4 al 7 dicembre alla Chişinău Arena, Moldova, si sono svolti gli Europei WKSF (World Kettlebell Sport Federation), ultimo evento internazionale dell’anno.

Il Coach Christian Borghello, responsabile della Sezione Kettlebell della Polisportiva del Finale, schiera tutto il suo team in Nazionale per ogni giorno di gara.

Si apre il Day 1 con le discipline classiche, Long Cycle e Biathlon:

sale in pedana Joshua Viola nel Long Cycle Elite, categoria di peso 80 Kg, con due kettlebell da 32 Kg e un una batteria difficilissima, unico atleta leggero, si porta a casa il primo posto europeo con 59 ripetizioni.

Segue Luca Mambelli nel Biathlon Elite, con due ghirie da 32 Kg, nella categoria di peso 80 Kg e, con una performance incredibile, nonostante la broncopolmonite, supera il suo record personale nonché RECORD DEL MONDO di Slancio con 115 ripetizioni e con 161 strappi e un totale di 195,5 punti si porta a casa la qualifica più alta, il Master Sport Élite Class. Un risultato pazzesco!

Negli Amatori Femminili nella categoria 58 Kg sale in pedana Giada Spignoli, che con 97 slanci e 59 strappi per un totale di 125 punti si aggiudica il primo posto.

Il Day 2 è il giorno delle discipline ad un braccio:

Apre le danze Ivana Costa in prima batteria che nello Snatch Classico Master, categoria + 65 Kg, si porta a casa il secondo posto con 138 ripetizioni

A seguire, Christian Borghello, categoria di peso 87 Kg, nel One Arm Long Cycle Elite, con una kettlebell da 32 Kg, si guadagna l’ambita qualifica di MASTER SPORT INTERNATIONAL CLASS, con 115 ripetizioni, arrivando secondo dietro al Presidente Oleh Ilika, record del mondo.

Stessa batteria, specialità e categoria di peso anche per Joshua Viola che si qualifica 4° con 104 ripetizioni.

Seguono le gare di Military Snatch dove Eleonora Focaccia nella Open Amatori, categoria 58 Kg, con una ghiria da 16 Kg si qualifica terza con un grande risultato, 194 ripetizioni, per l’atleta più leggera della categoria.

Marcello Pelucchi, negli Amatori, categoria di peso 87 Kg, con una ghiria da 24 Kg, si porta a casa il secondo posto con una performance all’ultimo respiro chiudendo a 222 ripetizioni.

Si conclude il Day 2 con le Staffette di Squadra, schierati Borghello, Mambelli e Viola per gli Elite Uomini, Pelucchi per gli Uomini Master e Alice Dorotea Colella per le Elite Donne: 3 minuti a testa di slancio con doppio Kettlebell da 32 Kg per gli élite uomini, doppio Kettlebell 20 Kg per le donne e doppio da 24 Kg per i Master, i nostri atleti fanno arrivare l’Italia al secondo posto per gli Uomini Elite e primo per le Donne Elite e per gli Uomini Master.

Il Day 3 invece è il giorno dedicato alle Mezze Maratone da 30 minuti:

Sale in pedana Alice Dorotea Colella, nella categoria +65 Kg, nella disciplina del Long Cycle Elite, con una kettlebell da 20 Kg che con, 375 ripetizioni, sale sul gradino più alto del podio.

Conclude la giornata Coach Christian Borghello con una performance incredibile: 418 ripetizioni di Snatch con la 32 Kg, RECORD PERSONALE e BEST LIFTER, (miglior sollevatore), del 2025, nonché primo classificato nella disciplina, testimoniano l’eccezionale condizione del Coach in questo europeo con delle performance davvero incredibili.

L’Italia, grazie agli ori conquistati dai nostri atleti della OnlyKettlebell e agli altri della nazionale si posiziona seconda tra le squadre.

Ultimo appuntamento per il 2025 sarà la gara internazionale di Turbigo, che come ogni anno, conclude il calendario gare con un piccolo festeggiamento.