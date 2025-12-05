PD, Natale e Parrinello a Ziglioli: “Il suo lavoro deve continuare, certi che dopo momento di amarezza saprà ripartire con entusiasmo”

Val Bormida. “Ha ragione Simone Ziglioli, quando una lettera che aveva dei destinatari ben precisi finisce sui giornali vuol dire che il lavoro da fare è ancora molto e che per alcuni la politica non è essere al servizio della propria comunità ma utilizzarla per i propri disegni”.

Questo il commento di Davide Natale, segretario del PD Liguria, e Emanuele Parrinello, segretario provinciale PD Savona dopo la lettera di dimissioni presentata dal coordinatore dei circoli Dem della Valbormida Simone Ziglioli.

Ziglioli nella lettera spiega così la sua scelta: “Nel Pd ci sono troppi personalismi nel Pd, non ritengo che ad oggi ci siano le condizioni per portare avanti un ruolo e un’attività che risulta essere contraria alla mia visione politica“.

Natale e Parrinello sottolineano l’importanza di non lasciare l’incarico in questo momento: “Appena ricevuto la mail gli abbiamo subito risposto dicendogli che il lavoro che sta portando avanti non deve essere interrotto, specialmente in un momento così cruciale per la Val Bormida ancora al centro di scelte che potrebbero comprometterne il futuro“.

Dal Pd provinciale e regionale arriva, quindi, la richiesta di tornare: “Rinnoviamo la piena fiducia nel lavoro di Simone e per questo siamo sicuro che, dopo questo momento di amarezza, saprà ripartire con rinnovato entusiasmo”.