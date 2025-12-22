  • News24
Polemica

Part-time Vado Gateway, i lavoratori del porto: “Silenzio assordante da Autorità Portuale, torneremo ai varchi”

"Abbiamo scioperato per difendere diritti e modello portuale dalle forzature di una multinazionale"

Sciopero porti Savona Vado

Savona/Vado Ligure. “Che fine ha fatto l’arbitro? L’Autorità di Sistema Portuale sembra aver abdicato al suo ruolo. Torneremo senza remore ai varchi portuali“. Così un gruppo di lavoratori del Terminal portuale e della Compagnia Portuale critica Autorità Portuale dopo lo sciopero della scorsa settimana contro i contratti part-time introdotti da Vado Gateway.

“Mentre imperversa la vertenza sui part-time e sulla condizione in cui versano alcuni di noi il silenzio di Autorità Portuale e del direttore di scalo è assordante. Abbiamo scioperato per difendere diritti e modello portuale, dato dalla legge 89/94, dalle forzature di una multinazionale che sta provando a costituire un ‘pool’ di manodopera interno”.

“Alle criticità rappresentate dall’assenza dell’ente regolatore rispetto al problema sociale, si aggiunge quella di chi prova a buttare benzina sul fuoco screditando lavoratrici e lavoratori per alzare la tensione sul porto. Questo è quanto sta accandendo di fronte a uno sciopero che ha visto adesioni altissime e un presidio senza ‘intoppi'”.

