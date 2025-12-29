Pallavolo, 85 squadre in gara in cinque categorie: il 2026 si apre col Torneo della Befana

Alassio. Ottantacinque squadre, in arrivo soprattutto da Piemonte e Liguria, con qualche portacolori di Lombardia e Toscana, sono attese dal 2 al 5 gennaio ad Alassio e dintorni per il 26° Torneo della Befana, nota kermesse giovanile di pallavolo a carattere nazionale, tradizionale appuntamento dei primi giorni dell’anno nuovo. Un’edizione particolarmente attesa, considerati i risultati raggiunti negli scorsi mesi dalle nazionali azzurre (doppia vittoria nei Campionati Mondiali), che hanno portato ulteriormente alla ribalta questa disciplina.

Cinque, come di consueto, le categorie: Under 12 mista e Under 13 femminile (in campo venerdì 2 e sabato 3), Under 14, 16 e 18 femminile (dal giorno 3 a lunedì 5).

Oltre ad Alassio (Palaravizza e Palestra Don Bosco), si giocherà ad Imperia (Palazzetto dello Sport via San Lazzaro), Diano Marina (Palacanepa), San Bartolomeo al Mare (Palestra Scuole Medie), Andora (Palasport via Pian del Merula), Albenga (Palasport Leca, Palamarco), Ceriale (Palestra Scuole Medie), Loano (Palasport Guzzetti), Toirano (Palasport Giuliano), Pietra Ligure (Palasport Ghirardi e Palestra Scuole Medie) e Finale Ligure (Palasport Berruti). Quattordici impianti in undici località, per un totale di venti campi da gioco.

Favori del pronostico per le compagini piemontesi, alcune delle quali rappresentano club militanti in A1. Nel 2025 si sono registrati quattro successi per i team del Piemonte e in totale due podi per la Liguria (trionfo dell’Imperia Volley nell’Under 18 e terza piazza del Carcare nella U12). Da assegnare, a fine torneo, anche i consueti riconoscimenti individuali.

Oltre 300 gli incontri in programma. Questi gli orari delle finali per il 1° posto, previste tutte al Palaravizza di Alassio (con diretta streaming sui social della manifestazione): sabato 3 alle ore 17 (Under 12 e Under 13, in contemporanea), lunedì 5 alle ore 14.30 (U14), alle ore 15.45 (U16) e alle ore 17 (U18). Al termine dei due pomeriggi, le premiazioni.

Il Torneo della Befana rappresenta un appuntamento assai importante anche dal punto di vista turistico e commerciale, con oltre 1.500 persone coinvolte tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e addetti ai lavori, cui si aggiungono tanti familiari al seguito.

Come tradizione, l’evento si fa portavoce anche di messaggi di solidarietà e sostiene enti benefici. A tutte le squadre sarà consegnato un oggetto firmato UN Women Italy, organizzazione che si occupa di tutelare e promuovere i diritti delle donne. La sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente (no sprechi, uso limitato della plastica, raccolta differenziata) e la valorizzazione dei prodotti locali sono altri aspetti che non vengono trascurati.

Tra le collaborazioni, da segnalare quella con la Lega Pallavolo Femminile Serie A in vista delle Finali della Coppa Italia Frecciarossa del 24-25 gennaio all’Inalpi Arena di Torino.

Testimonial d’eccezione del 2025 fu l’ex campionessa iridata Paola Cardullo. La speranza è di avere importanti ospiti anche per questa nuova edizione.

“Sono orgoglioso che la nostra Città si stia consolidando sempre di più, anno dopo anno, come polo sportivo di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale, grazie alla capacità di organizzare e ospitare competizioni e iniziative di rilievo in ogni stagione – afferma il sindaco di Alassio, Marco Melgrati -. Come da tradizione ormai, è quindi un piacere e un onore aprire il nuovo anno con un appuntamento sportivo di grande prestigio come il Torneo della Befana di pallavolo. Un grazie sincero agli organizzatori e a tutti coloro che, con impegno e passione, rendono possibile questo evento così significativo”.

L’organizzazione del 26° Torneo Nazionale della Befana è curata dall’Alassio Laigueglia Volley Pgs, sotto l’egida della Fipav, con il sostegno di Comune di Alassio (su input del Comitato Locale per il Turismo), con la collaborazione di Gesco, con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Liguria e con il supporto di tutti i Comuni sedi della competizione, delle Asd del territorio, dell’Associazione Albergatori Alassio, del Consorzio Un Mare di Shopping e di Assoristobar.

“Il Torneo della Befana rappresenta un tassello prezioso del patrimonio sportivo della nostra città, un autentico ponte tra passato, presente e futuro, che trova nel Palasport Ravizza la sua casa ideale – sono le parole dell’assessore allo sport, Roberta Zucchinetti -. Rivolgiamo quindi un caloroso benvenuto ad Alassio alle squadre protagoniste di questa storica e prestigiosa manifestazione e, nel ringraziare gli atleti, gli organizzatori, la Gesco e tutte le realtà coinvolte, auguriamo a ciascuno un nuovo anno ricco di entusiasmo, soddisfazioni e tanto sport, nel segno dei valori di rispetto, condivisione e crescita”.

Di seguito le squadre partecipanti.

Under 12 misto (9 squadre): Mozzo (Bg), Balamunt (To), Libellula Volley (Cn), Monvi&Villanova (Cn), Play Asti, Vbc Dogliani (Cn), Villanova&Monvi (Cn), Cogovalle (Ge), Golfo di Diana (Im).

Under 13 femminile (21 squadre): Pol. Intercomunale Como, Volley Mozzo (Bg), Balamunt (To), Club76 Mts Santena (To), Club76 Fenera Gold Chieri (To), Libellula Volley Bra (Cn), Lilliput 2013 Settimo Torinese (To), Lilliput 2014 Settimo Torinese (To), Play Asti, Pallavolo Valle Belbo (At), Sammaborgo (No), Volley Cherasco (Cn), Volley Roero Canale (Cn), Albenga Volley (Sv), Cogovalle (Ge), Imperia Volley, Maremola Volley Pietra Ligure (Sv), Pallavolo Mazzucchelli Sanremo (Im), Pro Recco Pallavolo (Ge), Volley Quiliano (Sv), Volley Team Finale (Sv).

Under 14 femminile (13 squadre): Pol. Intercomunale Como, Club 76 Fenera Chieri (To), Gs Pino Volley Acquario Pino T.se (To), Libellula Volley Bra (Cn), Monviso Volley Pinerolo (To), Sammaborgo (No), Santa Margherita Alba (Cn), Villanova (Cn), Volley Cherasco (Cn), Volley Marene (Cn), Bordivolley (Im), Golfo di Diana Volley (Im), Sdp Mazzucchelli Sanremo (Im).

Under 16 femminile (28 squadre): Pallavolo Florens (Pv), Club76 Gs Pino Volley (To), Giovanile Genola ’05 (Cn), Lasalliano (To), Mon.Vi. Bam Verde Mondovì (Cn), Monviso Volley (To), Monviso Volley 2011 (To), New Volley Carmagnola (To), Next Vpt Parella Torino, Pallavolo Ovada (Al), Pallavolo Valle Belbo Blu (At), Pallavolo Valle Belbo Gialla (At), P&P Lingotto Parella Torino, Sammaborgo Novara, Santa Margherita Cuneo, Valsesia Team Volley S. Tanaro (Vc), Villanova Volley (Cn), Volley Ball Leinì (To), Volley Busca (Cn), Volley Marene (Cn), Pallavolo Casciavola (Pi), Albenga Volley (Sv), CogoValle (Ge), Imperia Volley, Mazzucchelli Sanremo, Paladonbosco Genova, San Pio X Loano (Sv), Volley Team Finale (Sv).

Under 18 femminile (14 squadre): Intercomunale Como, Volley Mozzo Blu (Bg), Volley Mozzo Red (Bg), Club 38.41 Valle Po (Cn), Cusio Sud Ovest Sammaborgo (No), Fortitudo Occimiano (Al), Libellula Volley Area Bra (Cn), Pallavolo Cervere (Cn), Pallavolo Cherasco (Cn), Pgs El Gall (Cn), Vol-Ley Academy Volpiano (To), Volley Busca (Cn), Albisola (Sv), Golfo di Diana (Im).