Pallacanestro Alassio, settimana con ottime indicazioni in tutte le categorie

Alassio. A riposo la prima squadra maschile in DR2, sconfitta per la C Femminile, Minibasket in pausa e diverse gare giovanili hanno fatto da cornice alla settimana prima della pausa agonistica per la Pallacanestro Alassio.

SERIE C FEMMINILE: Le ponentine giocano praticamente tre quarti alla pari ma regalano la parte finale del primo e i secondi 10 minuti che le condannano al referto giallo nonostante il tentativo di rimonta dopo l’intervallo lungo.

PONENTE 50 – ARDITA 68

Under 19 REGIONALE: Ottima prestazione di squadra da parte dei ragazzi che si impongono a Savona con una bella distribuzione dei punti e tutti i ragazzi protagonisti in campo.

CESTISTICA SV 33 – ABC ALASSIO 92

Under 17 GOLD: Trasferta con referto rosa nello spezzino dove tutti trovano ampio spazio in una partita che i ponentini cercano di gestire pur non brillando offensivamente.

GOLFO POETI 47 – PONENTE 58

Under 17 FEMMINILE: Copertina dedicata alle ragazze che chiudono il 2025 con cinque vittorie e nessuna sconfitta grazie al successo con Ardita dove però, dopo un bel primo quarto, continuano ad avere troppi alti e bassi durante il match.

ARDITA 62 – PONENTE 72

Under 15 ECCELLENZA: Quando si perde di uno ai supplementari il rammarico è tanto soprattutto con i ponentini che sono stati avanti per quasi tutto l’incontro ma la consapevolezza di essere almeno allo stesso livello con tutte le squadre del girone fa ben sperare la dirigenza per il futuro non solo di questa stagione ma per gli anni successivi.

NEXT STEP 86 – PONENTE 85 dts

Under 15 Regionale: Nonostante diverse assenze i ragazzi di ABC Ponente fanno un bel colpaccio esterno in trasferta: “Ricordando che siamo praticamente tutti sotto leva e grazie a questa bella vittoria ci facciamo un regalo natalizio”.

IMPERIA 50 – PONENTE 57

Under 13 NBA: Due partite settimanali con bilancio in parità: “In casa superiamo gli amici de Le Torri mentre a Taggia cediamo di un solo punto perdendo l’imbattibilita’ stagionale in una gara intensa ma con diversi errori evitabili.”

ALASSIO 71 – LE TORRI 15

OLIMPIA 74 – ALASSIO 73

Under 13 WNBA: Vittoria nella lunga trasferta a Lerici con tutte le convocate che hanno fatto vedere bei miglioramenti che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato..

LERICI 15 – PONENTE 90