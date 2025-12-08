Ottant’anni di Scout a Varazze. La città celebra un anniversario da ricordare

Varazze. Quanta strada dalla primavera del 1945. Una lunga vita iniziata grazie alle orme di Carlo Nocelli che in moltissimi hanno seguito per costruire un sentiero che non ha fine. Lui, il fondatore dello Scoutismo varazzino.

È stato proprio l’indimenticato ingegner Nocelli a tracciare questo lungo percorso che ha lasciato un profondo insegnamento che arriva ai nostri giorni. Ottant’anni di Scoutismo a Varazze. A celebrarli sono proprio loro, gli Scout di ieri insieme a quelli di oggi in un evento ricco di emozioni e ricordi in programma per questo giovedì, 11 dicembre.

La nascita del Gruppo Scout Varazze 1. Saranno molte le emozioni nella sala parrocchiale di Sant’Ambrogio in via Carattino dalle 17 e 30, alle 19. A raccontare la nascita dello Scoutismo anche Piero Spotorno, Mario Traversi insieme a chi porta avanti memoria ed entusiasmo del gruppo, gli Scout di oggi e i Capi.

Nel corso dell’incontro, la consegna dell’attestato Fondatori del Gruppo. Insomma, un’occasione preziosa per incontrarsi e rivivere emozioni che non si cancellano.