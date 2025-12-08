Ospedali di Comunità, da gennaio 70 posti letto tra Cairo e Albenga. Quest’anno 108 accessi in quello della Valbormida

Provincia di Savona. L’ospedale di Comunità viene definito, all’interno del DM 77, come una struttura sanitaria di ricovero che fa parte integrante della rete di assistenza territoriale, fungendo da ponte tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, per pazienti che necessitano di cure intermedie a bassa intensità clinica, stabilizzazione, recupero funzionale e autonomia, spesso per un breve periodo (es. 15-30 giorni).

Tra le finalità quelle di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia.

All’interno dell’Asl2 savonese (che è stata la prima sperimentatrice di questi nuovi modelli) l’ospedale di Comunità si caratterizza per il coordinamento clinico da parte di un medico dipendente individuato dalla direzione aziendale e dalla gestione infermieristica della degenza, destinata a soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione assisiti dal medico di medicina generale.

“Ci sono due percorsi differenti per accedere all’ospedale di Comunità. Se si è già ricoverati in un reparto ospedaliero all’utente può essere fatta una proposta di ricovero presso l’ospedale di Comunità e, dopo l’ammissione (la valutazione di ammissibilità verrà effettuata entro le 24 ore dall’arrivo della richiesta), verrà stilato un piano clinico-assistenziale individuale e successivamente, entro 30 giorni, la dimissione. La seconda opzione è quella tramite medico di medicina generale. Se l’utente è a domicilio la richiesta di inserimento in un ospedale di comunità può essere fatta dal medico di famiglia”, spiega la dottoressa Monica Cirone, direttore socio sanitario di Asl2.

L’ospedale di Cairo attualmente è chiuso per lavori ed aprirà a gennaio 2026 con 40 posti letto dedicati. A questi si sommeranno 30 posti letto, che verranno inaugurati sempre a gennaio 2026, nell’ospedale di Albenga, per un totale di 70 posti nella nostra provincia. “Un grande risultato – afferma la dottoressa Cirone – voglio sottolineare che sono strutture aperte, dove le famiglie possono sempre andare e sostenere i propri cari in questo percorso riabilitativo. Queste strutture permettono di stabilizzare ulteriormente i pazienti e consentono alle famiglie una più facile gestione nel caso in cui i pazienti tornassero a casa o, diversamente, di avere tempo per trovare soluzioni alternative al domicilio”.

Per quanto riguarda l‘anno 2025 (in considerazione del fatto che il reparto è stato ridotto a 14 posti letto da gennaio ad ottobre e chiuso per lavori da inizio ottobre) ci sono stati 108 accessi presso l’ospedale di Comunità di Cairo con una degenza media di 22 giorni (tasso di occupazione 80%).

I pazienti provenienti da strutture ospedaliere sono stati 79 mentre quelli provenienti dai domicili 29.