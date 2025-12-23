Osiglia saluta e ringrazia la sua storica postina Marina Mellogno, da oggi in pensione

Osiglia. Per decenni è stata la postina del paese e oggi, 23 dicembre, è stato il suo ultimo giorno di lavoro.

Marina Mellogno, 64 anni, da domani potrà godersi la pensione e in molti, ad Osiglia, sentiranno la sua mancanza anche se risiede nel piccolo Comune valbormidese dove è stata un simbolo di gentilezza e professionalità.

“A nome di tutta la comunità intendo ringraziarla per aver svolto per tanto tempo il suo lavoro nella “sua” Osiglia – commenta la sindaca Paola Scarzella – Per noi tutti è stata un vero punto di riferimento. Le auguriamo un meritato riposo e le rivolgiamo un abbraccio collettivo per il suo ruolo portato sempre avanti con educazione e passione”.