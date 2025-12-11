Orientamento e territorio: il 12 dicembre tavola rotonda all’istituto Falcone di Loano

Loano. Nell’ambito dell’open day dell’istituto Falcone di Loano, il 12 dicembre alle 16 si terrà l’evento “Incontro con il futuro”, dedicato ad analizzare competenze e sbocchi professionali per i diplomati dei corsi economici.

L’evento vedrà un confronto diretto tra formazione scolastica, accademica e ordini professionali.

Interverranno alla tavola rotonda: il dottor Pier Francesco Ferro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Savona; il professor Riccardo Spinelli dell’Università degli Studi di Genova – Scienze del Turismo; il dottor Fabio Raimondo dei Giovani Albergatori e ITS Turismo Liguria; lo Studio Associato Calandriello e Stellato, con un focus sull’inserimento lavorativo dei neo diplomati AFM. I saluti istituzionali saranno a cura del dirigente scolastico Mosè Laurenzano.

Un momento fondamentale di raccordo tra scuola e mondo del lavoro. L’invito è aperto a studenti, famiglie e stakeholder del territorio.