Incontro

Orientamento e territorio: il 12 dicembre tavola rotonda all’istituto Falcone di Loano

L'invito è aperto a studenti, famiglie e stakeholder del territorio

Istituto Falcone Loano

Loano. Nell’ambito dell’open day dell’istituto Falcone di Loano, il 12 dicembre alle 16 si terrà l’evento “Incontro con il futuro”, dedicato ad analizzare competenze e sbocchi professionali per i diplomati dei corsi economici.

L’evento vedrà un confronto diretto tra formazione scolastica, accademica e ordini professionali.

Interverranno alla tavola rotonda: il dottor Pier Francesco Ferro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Savona; il professor Riccardo Spinelli dell’Università degli Studi di Genova – Scienze del Turismo; il dottor Fabio Raimondo dei Giovani Albergatori e ITS Turismo Liguria; lo Studio Associato Calandriello e Stellato, con un focus sull’inserimento lavorativo dei neo diplomati AFM. I saluti istituzionali saranno a cura del dirigente scolastico  Mosè Laurenzano.

Generico dicembre 2025

Un momento fondamentale di raccordo tra scuola e mondo del lavoro. L’invito è aperto a studenti, famiglie e stakeholder del territorio.

