Orientamento, a gennaio l’istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci apre le aule a studenti e famiglie: ecco le date

Savona. Nel mese di gennaio l’Istituto di Istruzione Superiore Boselli Alberti Mazzini Da Vinci apre le proprie aule agli studenti e alle famiglie che stanno valutando con attenzione quale percorso intraprendere dopo la scuola secondaria di primo grado.

Le giornate di orientamento dedicate all’istruzione professionale offrono l’occasione di comprendere davvero quali opportunità di studio e di lavoro si aprono scegliendo questo tipo di formazione.

L’istruzione professionale, oggi profondamente rinnovata, rappresenta un percorso moderno, flessibile e altamente spendibile, capace di accompagnare i ragazzi verso il mondo del lavoro o verso ulteriori studi.

Le date di gennaio: conoscere i percorsi, immaginare il futuro. Le giornate di orientamento permetteranno di entrare nel vivo dei diversi indirizzi professionali e di capire quali competenze sviluppano:

● Giovedì 8 gennaio 2026 | ore 8.00 – 12.00

Indirizzo Odontotecnico – via Nino Oxilia 6

Forma professionisti richiesti nel settore sanitario, con competenze tecniche avanzate e possibilità di inserimento diretto nel mondo del lavoro o di proseguire gli studi.

● Venerdì 9 gennaio 2026 | ore 8.00 – 12.00

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale – via Nino Oxilia 6

Prepara a lavorare nei servizi alla persona, in strutture socio-sanitarie, educative e assistenziali, rispondendo a bisogni sempre più centrali nella società.

● Lunedì 12 gennaio 2026 | ore 8.00 – 12.00

Turismo Accessibile e Sostenibile e Servizi Commerciali – via Nino Oxilia 6

Offrono competenze legate all’accoglienza, al marketing, al commercio e alla promozione del territorio, con attenzione alla sostenibilità e all’inclusione.

● Mercoledì 14 gennaio 2026 | ore 9.00 – 14.00

Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria e Operatore Grafico Ipermediale – via Aonzo 2

Promuovono percorsi creativi e digitali che aprono alle professioni della grafica, della comunicazione, dei media e del web.

● Lunedì 19 gennaio 2026 | ore 9.00 – 13.00

Manutenzione e Assistenza Tecnica, Operatore Elettrico e Operatore Meccanico – via alla Rocca 35

Formano tecnici specializzati molto richiesti dalle aziende, con competenze pratiche immediatamente spendibili nei settori industriali e artigianali.

Uno degli aspetti più importanti dell’istruzione professionale è la pluralità di sbocchi futuri. Al termine del percorso gli studenti possono:

● entrare rapidamente nel mondo del lavoro, grazie alle competenze pratiche acquisite e ai rapporti con le aziende del territorio;

● proseguire gli studi, iscrivendosi all’università, agli ITS (Istituti Tecnici Superiori) o a corsi di specializzazione post-diploma;

● specializzarsi ulteriormente attraverso percorsi professionalizzanti mirati.

La didattica è fortemente orientata al “saper fare”, con laboratori, progetti concreti e contatti diretti con il mondo delle professioni, senza rinunciare a una solida preparazione culturale di base.

Durante le giornate di orientamento sarà possibile:

● assistere a lezioni reali e laboratori;

● confrontarsi con docenti e studenti già inseriti nei percorsi;

● ricevere informazioni chiare su sbocchi professionali e formativi e sulle politiche di inclusione scolastica: studenti con BES, studenti atleti, studenti di madre lingua non italiana

L’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona si propone come guida per aiutare i ragazzi a riconoscere le proprie inclinazioni e trasformarle in competenze utili per il futuro.

Informazioni e prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria tramite il modulo online. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito dell’Istituto, sezione orientamento: https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/pagine/orientamento.