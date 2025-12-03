Ora disponibile “Un cadavere eccellente”, il nuovo libro degli scrittori ingauni Riccardo Aicardi e Patrizia Petruccione

Albenga. Si intitola “Un cadavere eccellente” il quinto capitolo della saga creata dagli scrittori ingauni Riccardo Aicardi e Patrizia Petruccione pubblicato da Araba Fenice Editore. Protagonista del volume è ancora una volta l’agente dei servizi segreti britannici Giacomo Dho.

Siamo a Torino nel maggio del 1861, pochi mesi dopo la nascita del Regno d’Italia, Camillo Benso, conte di Cavour, deus ex machina dell’unità nazionale, viene colpito da un male improvviso che, nel giro di pochi giorni, lo porta alla morte. Questa è la premessa di “Un cadavere eccellente”, il nuovo capitolo della saga creata dagli scrittori ingauni Riccardo Aicardi e Patrizia Petruccione che vede indagare l’agente dei servizi segreti britannici di origini piemontesi Giacomo Dho. Ma la morte dello statista fu davvero dovuta a cause naturali come ci raccontano le cronache ufficiali?

I due ex professori del Liceo Giordano Bruno, oggi in veste di scrittori di gialli storici, propongono una versione alternativa e decisamente più avvincente di quello storico evento. Tra i salotti torinesi, i corridoi del potere londinesi e le società segrete di Parigi, si snoda un intrigo in cui si mescolano politica, spionaggio e passioni private. Sullo sfondo di un’Europa in fermento, spie, patrioti e potenze straniere si muovono intorno a quel “cadavere eccellente” che si sposta, improvvisamente, al centro dell’attenzione dell’intero continente.

Il quinto capitolo che racconta le investigazioni di Giacomo Dho è un romanzo storico e investigativo che unisce la precisione della cronaca alla tensione del giallo, restituendo tutta la drammaticità di uno dei momenti più significativi della storia d’Italia. Edito da Araba Fenice edizioni, “Un cadavere eccellente” è ora disponibile in tutte le librerie e gli store online dello stivale (unificato).