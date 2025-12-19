Operaio precipita in una scarpata in A10: incidente sul lavoro nella notte

Genova. Un incidente sul lavoro si è verificato nella notte appena trascorsa: un operaio di un cantiere presente sulla A10 è caduto in una scarpata vicino al viadotto dove stava lavorando.

L’incidente è avvenuto verso le 3 e mezza, tra Voltri e Arenzano. L’uomo, di circa 60 anni, è precipitato per 8 metri, riportando ferite e traumi gravi, pur rimanendo sempre coscente.

Scattato l’allarme, sul posto immediato l’intervento dei medici del 118 che hanno stabilizzato il ferito, portandolo in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Sul luogo anche la polizia stradale, i tecnici di Autostrade, vigili del fuoco e l’ispettorato del lavoro: al vaglio la dinamica dell’incidente per capire eventuali responsabilità.

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, l’uomo era al lavoro per l’impresa che si occupa del posizionamento e della rimozione della segnaletica mobile, ed era operativo nel cantiere relativo alla galleria Terrarossa.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto nella scarpata posizionando un cartello. In quel momemento il tratto era chiuso al traffico.