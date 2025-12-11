Oltre 400 balneari liguri al congresso di Consorzio Obiettivo Spiagge: al centro le gare per le concessioni e i corsi di formazione per bagnini

Savona. Oltre 400 balneari sono arrivati da tutta la Liguria e si sono dati appuntamento a Savona per il congresso del Consorzio Obiettivo Spiagge.

L’assemblea tenutasi ieri ha rappresentato un’interessante occasione, che ha visto i titolari degli stabilimenti marini confrontarsi sul rinnovo delle concessioni balneari e sull’esperienza dei comuni (sette in tutta la Liguria) che hanno già avviato le gare per affidare le gestioni.

Durante la giornata si è svolto anche il “Recluting Day”: un momento di incontro tra i ragazzi aspiranti bagnini per iniziare a preparare la prossima stagione estiva.

Al desk si sono presentati una trentina di ragazzi, alcuni già brevettati, altri in cerca di informazioni per potersi iscrivere ai corsi di formazione e cercare lavoro per la prossima stagione balneare.

“Il congresso è per noi un appuntamento annuale molto sentito – spiega Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona e vicepresidente vicario nazionale del Sib Sindacato italiano balneari – Quest’anno ha un’importanza particolare, perché le gare si avvicinano e perché vogliamo farci trovare pronti, anche in termini di bagnini e servizi offerti. I dibattiti sono duranti dalle 9 alle 18, questo conferma il grande interesse e l’impegno che tutti noi mettiamo per le aziende del mare. Il Recruting Day è una nuova opportunità, siamo partiti con largo anticipo. Ma l’affluenza del pomeriggio conferma di come l’interesse sia tra i ragazzi che ancora frequentano la scuola, ma cercano anche un lavoro estivo”.

La partnership con Coldiretti Savona

Prodotti genuini, filiera corta e servizi dedicati al mondo della ristorazione balneare: nasce con questo obiettivo la nuova partnership tra Coldiretti Savona e il Consorzio Obiettivo Spiagge, che da quest’anno collaboreranno per creare un canale diretto tra le aziende agricole del territorio e gli stabilimenti balneari savonesi interessati a offrire ai propri clienti piatti preparati con materie prime locali.

La collaborazione prevede la fornitura di prodotti agroalimentari a km zero e di stagione, provenienti dagli agricoltori di Coldiretti Savona e destinati alle cucine professionali dei lido e delle loro attività di ristorazione. Ortaggi freschi, basilico, pesto, oli, vini, conserve, frutta, formaggi e specialità locali potranno così arrivare “dalla terra alla tavola” senza passaggi intermedi, garantendo qualità, tracciabilità e un forte legame con il territorio.

“Per gli stabilimenti balneari – afferma Marcello Grenna, presidente Coldiretti Savona – la ristorazione è sempre più un elemento cruciale dell’offerta turistica. Mettere a disposizione prodotti locali significa offrire piatti autentici, valorizzare le eccellenze agricole del territorio e rendere ancora più forte l’identità della nostra costa.”

Una collaborazione, questa, che non si limita alla fornitura dei prodotti: Coldiretti Savona lavorerà insieme al Consorzio Obiettivo Spiagge anche nella realizzazione di eventi e iniziative sulle spiagge, con l’obiettivo di promuovere l’uso dei prodotti locali e valorizzare le eccellenze del territorio. Le attività saranno sempre pensate per far conoscere e apprezzare le materie prime agricole savonesi e per rafforzare il legame tra agricoltura, turismo e ristorazione.

“Il turismo balneare – spiega Antonio Ciotta, direttore di Coldiretti Savona – ha bisogno di proposte concrete e autentiche. Questa collaborazione permette di valorizzare le imprese agricole e gli stabilimenti balneari nel loro insieme, attraverso iniziative in cui i prodotti del territorio siano protagonisti e la qualità dei piatti locali possa essere scoperta sia dai cittadini che dai turisti.”

Grazie alla nuova partnership, Coldiretti Savona e il Consorzio Obiettivo Spiagge puntano a rafforzare la filiera corta, trasparente e sostenibile, offrendo agli stabilimenti balneari piatti autentici e valorizzando l’identità gastronomica savonese, in modo semplice, diretto e vicino al territorio.