Olimpiadi invernali, l’atleta Cassandra Sprenger tedofora per Milano Cortina 2026

Savona. Prosegue il Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, iniziato mercoledì 26 novembre ad Olimpia, in Grecia, con l’accensione del sacro fuoco, ed approdato in Italia giovedì 4 dicembre.

Sono 10.001 i tedofori selezionati per condurre alla meta la torcia olimpica, che da oggi si trova in Sicilia, dove resterà fino a giovedì.

Venerdì 9 gennaio la Fiamma arriverà in Liguria: viaggerà da Riomaggiore e Manarola, per poi proseguire toccando La Spezia, Lavagna, Chiavari, Rapallo e Portofino. Infine, raggiungerà Genova, per poi ripartire sabato 10 gennaio in direzione Savona, proseguire verso Imperia e Sanremo, prima di lasciare la Liguria passando da Dolceacqua e Ventimiglia, diretta a Cuneo.

Tra i tedofori della Fiamma Olimpica ci sarà la quattrocentista savonese Cassandra Sprenger. Una grande emozione per l’atleta del CUS Genova che, tra tre settimane, avrà l’onore di stringere uno dei simboli più importanti dello sport, passato tra le mani dei più grandi campioni della storia.

Ricordiamo che la Sprenger è campionessa europea e vice campionessa mondiale dei 400hs Master, detentrice dal 1997 del record ligure indoor sui 400 metri e “collezionista” di numerosi podi italiani di prestigio.

Anche la Liguria, pertanto, potrà vantare un’atleta di elevato calibro ad accompagnare la Fiamma Olimpica lungo il suo percorso.