Nuoto artistico, due settimane di raduno a Savona per la nazionale Juniores

Savona. La nazionale Juniores di nuoto artistico sarà in raduno collegiale a Savona, presso la Piscina Olimpica, da venerdì 2 a sabato 10 gennaio 2026.
Gli atleti convocati sono Lavinia Del Basso, Chiara Benesso (CS Plebiscito), Gilda Bertini (Livorno Aquatics), Vittoria Carenza (Città Sport Vicenza), Elena Cascini (Sport Village), Francesco Cosentino, Giada Papa (All Round & Fitness), Giulia Damiani, Martina Pizio (Fiamme Oro), Gaia De Marchi, Zone Dionisi, Alice Grifoni (Aurelia Nuoto), Isabel Iaccarino, Sofia Lucci, Alice Maddalena, Giulia Ottonello, Giorgia Pirola, Ilaria Prinetto (RN Savona), Melissa Magi, Giorgia Spiz (Busto Nuoto).
Nello staff i tecnici Joey Paccagnella, Giovanna Burlando, Letizia Nuzzo e Silvia Gianandrea, il medico Anna Cavallero e il preparatore atletico Massimo Di Napoli.